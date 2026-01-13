虞書欣「雲初令」橫店開機 3000架無人機上演燈光秀應援

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣主演的古裝劇「雲初令」開機，粉絲砸大錢應援。（取材自微博）
憑藉「永夜星河」暴紅的大陸女星虞書欣，去年爆出霸凌女演員、家族涉貪等負面傳聞，形象一夕塌房。直到她搭檔何與主演的電視劇「雙軌」播出後，人氣才逐漸回升。近日，虞書欣主演的古裝劇「雲初令」開機，有粉絲砸大錢出動3000架無人機、建造主體花牆等應援，引起網友關注。

「雲初令」在橫店開機，粉絲斥資百萬打造3000架無人機燈光秀、73米主題花牆、999面赤色注水旗等沉浸式應援，被橫店影視城官方認證為「史上第一」規模，網友也形容，「虞書欣的兵攻占橫店」。

虞書欣也做出反饋，不但發放6000份奶茶早餐及絕版小卡，還與現場粉絲合唱「夢時」，被調侃「應援變演唱會」。

「雲初令」改編自朝雲紫同名作品，講述將門嫡女「雲初」（虞書欣飾演），重生前被養子毒殺，重生後以溫婉為刃攪動朝堂，角色融合「惡女復仇」與「母性守護」的反差設定；張雲龍飾演腹黑王爺「楚翊」，表面風流實則深諳權謀，二人結成「戰友情侶」共破危局。

此劇為虞書欣首次挑戰暗黑系大女主，顛覆以往甜妹形象。她不僅是領銜主演，還首次擔任聯合製片人。「雲初令」有未播先火之勢，目前播放平台站內預約量破120萬，海外路透單日播放量達2億，業內普遍看好熱度。

虞書欣 無人機

