黃安大翻車 喉嚨失聲硬唱被轟下台 感嘆「演藝事業到盡頭」

資深藝人黃安近年長居中國發展，定居當地已超過20年，立場鮮明、言論向來備受爭議。2025年他曾形容自己的生活狀態「某種意義上就像出家」，近日再透過社群平台回顧人生低潮，親自還原曾在中國商演時被觀眾轟下台的慘痛經歷。

黃安在微博 以「人生哪有一帆風順」為題發布影片，坦言外界看到的樂觀只是表象，自己其實曾度過「最不順的一年」。他回憶，2023年4月準備返回福州前，左眼突然像閃電般「閃了一下」，起初未多加理會，沒想到隔天左眼竟開始大量出血，形容宛如「噴泉在噴」。就醫後被診斷為左眼視網膜剝離，接受白內障清除手術並植入人工視網膜，在醫師長達三個月的治療照顧下，視力才逐漸恢復，終於重見光明。

身體稍微穩定後，黃安又前往新疆 伊犁進行商業演出，未料在即將抵達演出地前突然完全失聲，喉嚨發不出任何聲音，讓他一度認為「演藝事業到頭了」。他向主辦單位坦承狀況，表示恐怕無法正常演唱，但仍被要求登台。黃安只好硬著頭皮站上舞台，在上千名觀眾面前演唱〈樣樣紅〉、〈東南西北風〉，卻遭觀眾直呼「不要再唱了」、「快下來吧」。

即使如此，他仍堅持唱完代表作〈新鴛鴦蝴蝶夢〉，全場卻沒有任何掌聲，讓他感嘆當時因嗓音失常，演藝工作被迫中斷。不過他也透露，正是在這樣的低谷中，人生反而迎來新的轉機，並預告將在下一支影片中繼續分享後續的精彩轉折。

黃安向來喜歡在微博回顧自己的人生歷程，去年就曾坦言，過去30年間歷經至少兩次病危、一次破產、兩次官司纏身，也曾長期遭台灣輿論反感，甚至連續20年未能登上中國衛視綜藝節目。但他強調，自己始終選擇保持樂觀心態，「以誠待人、隨緣消舊業」，並期待迎向下一個清晨的陽光。