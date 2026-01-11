陳曉東推雙版本單曲：後勁強 要狠狠唱醒戀愛腦的人
陳曉東推出全新雙版本單曲，粵語「今天我們都會飛」與國語「禁止糾纏」同步登場，特別邀請攝影大師林炳存掌鏡拍攝封面照與MV，打造迷幻態度，陳曉東形容新作：「歌曲後勁很強，要狠狠地唱醒戀愛腦的人。」
他一次推出雙版本有用意，象徵一段感情兩種結局，一首溫柔告別、一首清醒止步，用不同語言、不同情緒層次，唱出同一個命題。「今天我們都會飛」走的是溫柔放手派，「禁止糾纏」則是不留情面點破，過度糾纏只會讓感情窒息。
除了新歌，陳曉東的演技也受到肯定，日前在生涯中首度奪下影帝，獲香港紫荊花國際電影節的最佳男主角，他表示「挑戰依舊，繼續move on」，直說非常開心，這份肯定也讓他更清楚自己的不足，未來仍有突破空間。
原定舉行的頒獎典禮因香港火災意外取消，因此陳曉東的獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組才有空聚餐，索性補辦一場溫馨的「迷你頒獎典禮」。現場沒有紅毯、流程，大夥就在餐桌旁頒獎拍照留念。今年是陳曉東入行30周年，他說這個獎項絕對是最佳禮物。
