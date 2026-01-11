陳曉東推雙版本單曲：後勁強 要狠狠唱醒戀愛腦的人

陳曉東推出新歌，要狠狠打醒戀愛腦的人。(圖／火爆娛樂提供)

陳曉 東推出全新雙版本單曲，粵語「今天我們都會飛」與國語「禁止糾纏」同步登場，特別邀請攝影大師林炳存掌鏡拍攝封面照與MV，打造迷幻態度，陳曉東形容新作：「歌曲後勁很強，要狠狠地唱醒戀愛腦的人。」

他一次推出雙版本有用意，象徵一段感情兩種結局，一首溫柔告別、一首清醒止步，用不同語言、不同情緒層次，唱出同一個命題。「今天我們都會飛」走的是溫柔放手派，「禁止糾纏」則是不留情面點破，過度糾纏只會讓感情窒息。

除了新歌，陳曉東的演技也受到肯定，日前在生涯中首度奪下影帝，獲香港 紫荊花國際電影節的最佳男主角，他表示「挑戰依舊，繼續move on」，直說非常開心，這份肯定也讓他更清楚自己的不足，未來仍有突破空間。