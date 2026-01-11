我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

陳曉東推雙版本單曲：後勁強 要狠狠唱醒戀愛腦的人

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳曉東推出新歌，要狠狠打醒戀愛腦的人。(圖／火爆娛樂提供)
陳曉東推出新歌，要狠狠打醒戀愛腦的人。(圖／火爆娛樂提供)

陳曉東推出全新雙版本單曲，粵語「今天我們都會飛」與國語「禁止糾纏」同步登場，特別邀請攝影大師林炳存掌鏡拍攝封面照與MV，打造迷幻態度，陳曉東形容新作：「歌曲後勁很強，要狠狠地唱醒戀愛腦的人。」

他一次推出雙版本有用意，象徵一段感情兩種結局，一首溫柔告別、一首清醒止步，用不同語言、不同情緒層次，唱出同一個命題。「今天我們都會飛」走的是溫柔放手派，「禁止糾纏」則是不留情面點破，過度糾纏只會讓感情窒息。

除了新歌，陳曉東的演技也受到肯定，日前在生涯中首度奪下影帝，獲香港紫荊花國際電影節的最佳男主角，他表示「挑戰依舊，繼續move on」，直說非常開心，這份肯定也讓他更清楚自己的不足，未來仍有突破空間。

原定舉行的頒獎典禮因香港火災意外取消，因此陳曉東的獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組才有空聚餐，索性補辦一場溫馨的「迷你頒獎典禮」。現場沒有紅毯、流程，大夥就在餐桌旁頒獎拍照留念。今年是陳曉東入行30周年，他說這個獎項絕對是最佳禮物。

陳曉東推出新歌，要狠狠打醒戀愛腦的人。(圖／火爆娛樂提供)
陳曉東推出新歌，要狠狠打醒戀愛腦的人。(圖／火爆娛樂提供)

陳曉 香港 跨年

上一則

68歲艾美獎男星提摩西布斯菲爾德 被控性侵男童 警發逮捕令

下一則

南韓金唱片 Jennie奪4獎成大贏家 蔡依林頒獎秀韓文

延伸閱讀

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」
昌興珠寶迎新 Messika Move系列特惠高達7折

昌興珠寶迎新 Messika Move系列特惠高達7折
芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場

芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場
觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝

觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家