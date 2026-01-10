我的頻道

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

23歲新星女導演墜樓亡 監視器錄詭異對談 2友人涉重嫌被捕

記者陳穎／即時報導
中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳身亡。(取材自微博)
中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳身亡。(取材自微博)

年僅23歲的大陸女導演兼編劇賴宇晴日前驚傳在柬埔寨墜樓身亡。據了解，她日前與友人前往柬埔寨金邊投入影視相關工作，卻在當地一處民宅發生墜樓意外，重傷送醫後仍宣告不治。由於案發前監視器疑似錄下交談聲，與她同住的兩名友人目前被警方拘留調查，案件仍在釐清中。

根據「柬中時報」報導，事故發生於2025年12月30日凌晨0時30分左右，地點位於金邊市一棟民宅。賴宇晴不明原因自高處墜落，約15分鐘後被緊急送往醫院救治，但因傷勢過重，最終於2026年1月2日下午5時許宣告不治。

警方指出，案發當時同一樓層內尚有兩名外籍人士活動，事發後兩人立即下樓查看情況，隨後被帶往刑事警察局協助調查。經查，該棟建築物底層為房東自住，一、二樓對外出租，其中一樓由涉案的兩名人士承租，二樓則為一名法國籍男子居住。

警方調閱監視器畫面發現，12月30日凌晨0時30分左右，畫面曾錄下樓上傳出交談聲，隨後即發生墜樓事件。與賴宇晴相識的印度籍男子 JATLA SIDDARTHA，以及中國籍女子 LI FANG，因案情尚有疑點，已被警方依法拘留，並以「故意暴力致人死亡」方向立案偵辦，案件目前已移送司法機關持續調查。

院方開立的死亡證明顯示，賴宇晴死因為頭部及身體遭受嚴重撞擊致死。警方也在案發現場欄杆處採集到指紋，作為後續釐清真相的重要證據。

