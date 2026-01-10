我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭5黨齊聲拒當美國人

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

「反人類暴行」豆瓣評分8.7 導演給自己作品「打出滿分」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「反人類暴行」拿下豆瓣評分8.7。(取材自微博)
「反人類暴行」拿下豆瓣評分8.7。(取材自微博)

江奇霖、章宇、尹正主演的電視劇「反人類暴行」日前收官，豆瓣評分達8.7分，成為2025年年度國劇最高分作品。該劇導演、編劇牟芯岑坦言，雖然這部作品還有很多遺憾，如果自己進行打分，他會給出滿分，「這跟拍得好不好沒有關係，而是我這輩子關於自己民族，血脈裡的根，在這裡有所體現」。

新京報報導，牟芯岑表示，每個作品都有自己的命，當播出的時候，都會面對命。「在創作的時候，就是捫心自問，做到當時我追求的藝術構成，和我所能調配資源的極限。至於播出去什麽樣，誰也說不好。但是永遠要做的是，我盡力了嗎？我是不是每一個鏡頭都看了，顏色都調了，聲音都做了，轉場是否自己看得舒服，視線流是不是對的，其他就丟給命運和當時的市場」。

「反人類暴行」圍繞著日軍731部隊在華犯下的累累罪行展開敘事，劇情不僅展現了日軍泯滅人性的人類活體實驗和屠殺行為，更從偽滿洲國殖民歷史的全景視野出發，以多視角多聲部呈現日本軍國主義內部的組織架構、日本戰時政府對於日本民眾的精神控制、日偽文化殖民部門對於殖民地民眾的強行洗腦、中國東北抗聯戰士和平民百姓的英勇反抗等多元歷史圖景，是國內抗戰劇中罕有的「博物館型」作品。

在牟芯岑在算看來，創作「反人類暴行」，首要的便是尊重史實。尤其是在提取史料、將史料融入故事的環節，要保持冷靜、克制。萬不可淺嘗輒止、見好就收，不同角度的相關資料相互佐證，構成邏輯閉環，劇作的基石才會穩固。

「反人類暴行」的整個創作、拍攝過程中，也進行了大量的取舍工作，據牟芯岑介紹，731罪證陳列館里的資料太多了，在講故事的同時，這部作品的目標就是，不僅要呈現731部隊，更要揭露其反人類罪行背後的邏輯鏈條，包括它的硬件規模、組織結構、醫學支撐及其軍事目的，全盤呈現給觀眾。

日本

上一則

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

下一則

台上跳舞細肩帶突斷裂…娜扎「險走光」卻不慌不忙這麼做

延伸閱讀

董子健首執導筒… 「我的朋友安德烈」定檔 重逢老友劉昊然

董子健首執導筒… 「我的朋友安德烈」定檔 重逢老友劉昊然
殺害雙親 導演雷納之子換律師延後聆訊 改指定公設辯護律師接手

殺害雙親 導演雷納之子換律師延後聆訊 改指定公設辯護律師接手
名作7小時史詩巨片「撒旦的探戈」匈牙利導演貝拉塔爾70歲逝

名作7小時史詩巨片「撒旦的探戈」匈牙利導演貝拉塔爾70歲逝
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業