快訊

上海人演「老北京」？ 胡歌新劇「人間有味」引關注 網挺：寶總不會讓人失望

娛樂新聞組／即時報導
胡歌在「人間有味」扮演北京老字號餐館廚師。(取材自微博)
由黃磊擔任總導演，胡歌、李沁主演的電視劇「人間有味」前不久殺青。引發關注的是，這是胡歌首次扮演廚師角色，他為了貼近角色減重6公斤，苦練3個月廚藝，新鮮人設讓不少粉絲大呼期待。但有網友擔心，身為土生土長的上海人，胡歌這次要演90年代北京老字號餐館的傳承人，「上海人演老北京，他行嗎？」

「人間有味」改編自作家常小琥小說「收山」，講述北京老字號餐館「萬唐居」掌灶想傳位給三徒弟樊大成，但樊大成選擇了外出闖蕩並事業有成，「萬唐居」卻因為大徒弟馮炳閣經營不善，瀕臨破產。為了守護老店，樊大成籌到資金接盤，提出「新中餐」理念對抗資本衝擊，最終守護傳統技藝。胡歌飾演的正是樊大成。

眾所周知，胡歌是土生土長的上海人，渾身散發的也是上海男人骨子裡的精緻、講究氣質，和北京爺們兒的粗曠直率，有著天壤之別。

胡歌曾在王家衛電視劇「繁花」中完美詮釋「寶總」，意氣風發、風流倜儻，被讚上海黄河路上最有「腔調」的男人。而全劇出現頻率最高的一個詞「不響」，意即話不說滿，事不做絕，留有餘地和分寸，正是上海人的代名詞。

有網友直言，「對胡歌來說，絕不僅僅是換身衣服、換個職業那麼簡單」，但也有人看好胡歌「好演員的悟性」，能夠從骨子裡呈現出北京人的精氣神，還說「寶總不會讓人失望」。劇中，胡歌將與何冰、劉佩琦等地道京味演員同台飆戲。

據了解，「人間有味」已於2025年底殺青，拍攝周期約180天，預計在2026年開播，不少網友已經敲碗期待。

胡歌在「繁花」中完美詮釋上海黄河路上最有「腔調」的男人「寶總」。(取材自微博)
曹西平靈堂曝光 「一片大紅大紫」超有他的風格

