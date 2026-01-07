老戲骨也來演短劇… 鞏漢林曾18度上春晚 認證「再短也是劇」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
老戲骨鞏漢林曾18次登上央視春晚舞台。(取材自微博)
68歲老戲骨鞏漢林以小品和喜劇表演聞名，曾18次登上央視春晚舞台，代表作包括與趙麗蓉合作的經典小品「打工奇遇」、「相親」、「如此照相」等。近年來，他積極嘗試新形式表演，近日更參演微短劇「『發』家致富」，引起不少網友關注。

綜合魯中晨報、中新網等報導，「『發』家致富」聚焦20世紀80、90年代北京胡同生活，以「向陽理髮館」為舞台，講述小人物在時代變遷中的奮鬥故事。該劇由北京電影學院教師崔建宇執導，除了鞏漢林，還有老戲骨潘長江、王勁松參演，陣容可說相當強大，計畫於2026年春節檔上線。

鞏漢林表示，自己很早就開始接觸微短劇拍攝了。提及具體感受，他感嘆「真的不一樣」，當「橫屏」改為「豎屏」，演員有時為了顧及景別，必須「擠著拍」，這是自己最初在微短劇創作方面不適應的地方。

他並強調，微短劇雖需「撈乾的」（意指節奏快、信息密集），但「再短也是劇」，必須保留起承轉合的完整敘事結構，避免拖泥帶水。

據悉，鞏漢林曾先後18次上春晚，連續四屆獲春晚小品一等獎，與趙麗蓉、黃宏等藝術家合作，留下了一部又一部堪稱時代記憶的喜劇經典。

