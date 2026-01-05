戲說從頭／諜戰劇演成偶像劇？觀眾喊下架「長河落日」

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
張魯一在劇中被批眼神渙散。(取材自小紅書)
張魯一在劇中被批眼神渙散。(取材自小紅書)

集齊實力派演員的大陸諜戰電視劇「長河落日」元旦上架播出，沒播幾天竟被觀眾要求下架，有網民吐槽台詞不合時宜，張鈞甯飾的軍醫還被嘲諷演成「傻白甜」，劇情更是偏離諜戰劇的緊湊基調，拍成了「偶像劇」，讓人愈看愈覺得火冒三丈。

綜合媒體報導，諜戰題材向來是大陸觀眾愛看的題材，可是「長河落日」開播沒幾天，吐槽聲就鋪天蓋地，甚至要求平台下架這部劇。主要是宣傳時主打二戰背景下的高能潛伏，結果男女主角的互動完全脫離緊張設定，頻繁打打鬧鬧，本該嚴肅的政治任務被演繹得仿若兒戲。不合時宜的台詞也讓許多觀眾看不下去，張頌文那句「古靈精怪」放在二戰諜戰背景裡顯得格外突兀；張魯一的「高射砲打蚊子」也和當時危急的情境格格不入。

除了風格跑偏，劇情節奏也拖沓得厲害，關鍵任務推進緩慢，演員的表現也沒能挽回口碑，女主張鈞甯演繹地下醫療隊女醫師，本該看慣流血犧牲，可是張鈞甯常出現誇張的瞪眼皺眉，情緒表達單一，甚至被塑造成傻白甜形象。劇中日軍突然檢查時，她看到有人被槍殺，直接嚇得渾身發抖，對劇中經歷過戰場考驗的軍醫人設來說，這樣的反應實在不合邏輯；另外，還指她說話時帶著台灣腔，和劇裡的時代氛圍脫節。

男主張魯一的表現也被批平淡。有網民說，此次張魯一飾演的雙面間諜，全程表情平淡，甚至有時眼神渙散，讓人感受不到角色的複雜性。

網友評論很扎心：「好好的二戰題材被拍成無腦偶像劇，是對歷史的不尊重」，「諜戰劇的魂是緊張感和邏輯性，這部劇兩樣都沒有，下架不冤」。

張鈞甯誇張的表情和台灣腔頻被吐槽。(取材自小紅書)
張鈞甯誇張的表情和台灣腔頻被吐槽。(取材自小紅書)

間諜 張頌文

