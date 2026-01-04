自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
趙露思今年未參加任何跨年舞台演出，引起關注。(取材自微博)
大陸女星趙露思去年因經紀約問題，鬧得沸沸揚揚，事件圓滿落幕後，她卻未參加任何跨年舞台演出。近日，趙露思居家舉辦個人直播「露思晚會」，和粉絲分享醜照、聊近況，除了提到沒接跨年活動原因，也曝光今年工作計畫。這場低成本但高情感濃度的直播，被許多網友評價「比舞台更動人」。

趙露思在直播中表示，2024年跨年期間遭遇「不順利的事」，導致她對同期活動產生心理陰影。為避免重現負面情緒或影響觀眾，因此不敢貿然接下活動或大型演出。

她並直言，「我站在舞台上，我能感覺到很多目光是不喜歡我的，很難對那些目光說出『謝謝你』三個字。」

但趙露思強調，並非因「無人邀請」或「缺乏實力」缺席，而是擔心狀態不佳影響舞台呈現，無法為觀眾提供最佳體驗。她也希望在2026年慢慢減少用藥量，讓自己更健康。

對於粉絲最關心的新作品計畫，趙露思透露，已拿到多個劇本，目前正在篩選和評估，預計最快春天就會進劇組開工。她承諾，一定會將自己調整到最佳狀態才去拍戲，避免耽誤劇組拍攝進度。除了拍戲，她還將發布多首新歌以及MV拍攝。

直播中，趙露思順便徵求粉絲意見，表示希望能去錄製綜藝節目，認為如果外界更了解真實的她，對她來說也是毫無障礙的一件事。

這場低成本「露思晚會」，她即興表演18支舞蹈、清唱「小幸運」、「星河嘆」等10餘首歌曲，穿插與粉絲抓包醜圖、抽獎等互動環節，吸引逾千萬人次觀看，按讚量達1.5億，網友評價她「真實得可愛」，品牌方也發文肯定「真誠最動人」。

趙露思居家舉辦個人直播「露思晚會」，受到網友追捧。(取材自微博)
