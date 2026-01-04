古天樂奔波宣傳「尋秦記」 竟操到送醫 同劇女星也喊累

古天樂暌違25年演出電影版「尋秦記」。(圖／華映娛樂提供)

55歲香港 男神古天樂主演的電影「尋秦記」近期在中國票房屢創佳績，他也和同組演員不斷奔波各地宣傳活動。怎料，近日卻傳出身體不適病倒送醫消息，令外界憂心不已。同組女星宣萱也因為宣傳「尋秦記」被操到在社群承認「真的累」。香港影視大亨向華強則爆料，古天樂為拍「尋秦記」花光了錢向他求助，說再虧下去就要去睡天橋底了，所以向華強也投資了「尋秦記」逾2000萬港元(約256萬美元)。

根據港媒報導，有粉絲透過社群平台發文聲稱，古天樂住院了，因此缺席活動。另外，也有在場的網友表示，「是的，我去看的那場，林峯一來就告說Daddy(指古天樂)抱病無法來宣傳」。

也有人透露，其實在前面的宣傳活動，古天樂還有戴著口罩現身，但隨後場次就未再現身，僅剩下林峯、宣萱等人。所幸他隨後於深圳站行程中歸隊，精神狀態明顯恢復，還不忘以角色自嘲展現幽默感，向觀眾笑說：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定就回來了」。

為宣傳「尋秦記」，近期以來所有演員都極力配合出席活動，女星宣萱日去也曾忍不住在社群上承認真的很累，「真的累，但累得很開心，你們都累，大家都保重身體」。

另據網易報導，向華強近日在直播中，透露古天樂為拍攝「尋秦記」向他求助的兩人私密對話。「他(古天樂)拍那個『尋秦記』拍了一段時間了，也花光錢。他找到我，他說『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧』。」

向華強說，古天樂為香港電影出心出力，他沒有不幫的理由，於是投資了2000多萬港元，「他也是我捧出來的，他現在又這麼熱血，想搞好香港電影，他說我拍了兩億多吧，那我就做10%兩多萬吧」。