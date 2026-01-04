我的頻道

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

周潤發陪妻吃平價餐慶生 發嫂暴瘦「狀態不尋常」

記者陳穎／綜合報導
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形顯消瘦。(取材自微博)
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形顯消瘦。(取材自微博)

國際影星周潤發與太太陳薈蓮(發嫂)結婚將近40年，始終以恩愛低調著稱，是演藝圈公認的模範夫妻。近日適逢發嫂66歲生日，周潤發延續一貫作風，未鋪張慶祝，而是陪著太太到九龍城一間平價餐廳簡單用餐，共度溫馨時光。現場店員與民眾驚喜認出偶像，兩人不僅親切應對，還大方合影留念，發哥全程笑容滿面，被網友大讚「真男神」、「親民到不行」。

不過，慶生合照在網路曝光後，除了羨慕兩人感情依舊甜蜜，也意外引發外界對發嫂近況的關心。照片中，發嫂身穿米白色大衣、搭配亮紅色圍巾與黑色毛帽，整體造型俐落有型，氣色看起來不錯，但仍有不少網友注意到她身形似乎比過往消瘦許多，不僅雙頰略顯凹陷，連手指也格外纖細，讓人不免擔心她的健康狀況。

事實上，去年10月周潤發與發嫂一同出席香奈兒(Chanel)時尚活動時，發嫂的臉龐仍顯得圓潤有精神；但到了今年6月，曾有民眾在美容院巧遇她，當時她身穿寬鬆白T恤，手臂線條明顯纖細、下巴輪廓也較為尖削，與過去形象有所不同。如今生日合照再度曝光，相關討論再起。

