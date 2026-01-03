我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

「娃娃」們破防… 爺叔扮濟公送祝福 網友排隊喊接福啦

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
游本昌變身濟公，給所有「娃娃們」送福。(取材自微博)
游本昌變身濟公，給所有「娃娃們」送福。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花」中扮演爺叔一角，引起廣大關注的92歲老戲骨游本昌，在新的一年到來時，特地化身曾經演過的「濟公」一角，在社交平台發布了一段「數字濟公」送祝福的視頻，登上熱搜。

視頻中，只見游本昌給所有「娃娃們」送上福氣三連擊，「第一個福，祝你們身康體健似松柏，愁緒煩惱全跑開；第二個福，祝你們前路坦蕩無阻礙，智慧財運雙雙來，日子越過越精采；第三個福，祝小家團圓常歡笑，大國安寧萬事好，龍遊四海終歸一脈」。

視頻最後，游本昌還暖心地說，「新的一年，咱們帶著福氣往前跑，所有美好如期到！新年快樂，我的娃娃們」。

揚子晚報報導，該視頻已收穫100多萬點讚，評論區變成了「大型接福現場」，網友們排隊喊「接福啦」，也有不少網友因為「娃娃」的稱呼破防。

游本昌以濟公形象亮相，其實是攜手「濟公之冒牌降龍」劇組為觀眾送上新年祝福，同時這部濟公IP全新短劇的籌備計畫也隨之曝光。

不過，游本昌此次並非親自出演，而是擔任該劇的藝術指導，還以AI還原其年輕時的濟公形象，為作品注入經典核心。據悉，該劇由新人挑大梁，意在透過全新演繹將「濟公精神」傳遞給年輕一代的觀眾。

王家衛 繁花 AI

上一則

近2900萬美元創造「演唱會天花板」 蔡依林：追求被激活感

下一則

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清

延伸閱讀

台灣人氣貝果MIOPANE進軍南加 下大雨仍排長隊搶購

台灣人氣貝果MIOPANE進軍南加 下大雨仍排長隊搶購
「繁花」游本昌化身濟公送祝福… 網友被「娃娃」稱呼破防了

「繁花」游本昌化身濟公送祝福… 網友被「娃娃」稱呼破防了
又不抵制了？北京壽司郎跨年夜排隊超3000桌 排6小時才吃上

又不抵制了？北京壽司郎跨年夜排隊超3000桌 排6小時才吃上
破防了？羅永浩與豆包吵架上熱搜：能吵出心流來

破防了？羅永浩與豆包吵架上熱搜：能吵出心流來

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >