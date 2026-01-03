我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

深情告白被笑「綠茶男」 侯明昊：回應撩人金句只對她…

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯明昊在「玉茗茶骨」中飾演文武雙全的年輕狀元「陸江來」，上任淳安縣令後屢破奇案。（圖／Disney+提供）
侯明昊在「玉茗茶骨」中飾演文武雙全的年輕狀元「陸江來」，上任淳安縣令後屢破奇案。（圖／Disney+提供）

古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情喜劇「玉茗茶骨」，日前上線，該劇上檔前已有400萬預約量，一開局就吸引千萬播放量，聲勢驚人。兩人近日積極為戲宣傳，首映活動上，侯明昊頻頻發出撩人金句，呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」被其他演員取笑是「綠茶男」，他還機靈回應：「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓網友直呼「這是可以聽的嗎？」

新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。（圖／Disney+提供）
新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。（圖／Disney+提供）

「玉茗茶骨」由「延禧攻略」總製作人于正打造，一改男尊女卑的古裝劇框架，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻因為才氣遭忌而被捲入一樁殺妻舊案，茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）從死亡邊緣救回。兩人不斷鬥智交鋒，也攜手整頓茶葉世家更擴張其版圖，展開一連串浪漫又熱血的愛情歷程。

侯明昊在古裝劇「玉茗茶骨」為逃避仇敵追殺、假裝失憶潛入榮家。（圖／Disney+...
侯明昊在古裝劇「玉茗茶骨」為逃避仇敵追殺、假裝失憶潛入榮家。（圖／Disney+提供）

首映活動上，侯明昊頻對古力娜扎深情告白，並重現劇中經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世」，撩人金句令觀眾看了眼冒粉紅泡泡。最新一集的比武招親過程中，他不慎受傷，為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福，精采演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，「我來了，他就火了，等著吧！演員演戲適配度第一，陸江來會閃瞎你的」。

古力娜札在「玉茗茶骨」展開一女對戰七男的雄競格局。（圖／Disney+提供）
古力娜札在「玉茗茶骨」展開一女對戰七男的雄競格局。（圖／Disney+提供）

「玉茗茶骨」首日開局就迎來第一個高潮「公開招親」，古力娜扎展開一女對戰七男的雄競格局，扮演野心勃勃的豪門子弟楊鼎臣（劉擎飾）、窩囊卻善良的秀才白穎生（陳若軒飾）、單純傻氣的表弟溫粲（馬聞遠飾）以及最後一刻才壓哨登場的晏白樓（趙弈欽飾），每一位都是男神外表，讓古力娜札也忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。

「初代瓊瑤女郎」劉雪華也在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」，每次主持家族會議時，不僅決定未來走向，更嚴格把關每一位前來招親的望族子弟，並霸氣喊話「明年想要我榮家的珍貴茶種，就得選出族中最優秀的子弟」，展現演技魅力。

古力娜扎劇中扮茶王之女「榮善寶」，魄力十足。（圖／Disney+提供）
古力娜扎劇中扮茶王之女「榮善寶」，魄力十足。（圖／Disney+提供）

瓊瑤 Disney

上一則

韓綜女王朴娜勑被踢爆「車內激戰」反控經紀人恐嚇勒索

下一則

鄉村歌后桃莉芭頓設「田納西旅遊驛站」 大推家鄉景點

延伸閱讀

「玉茗茶骨」男配醜上熱搜 靠娜扎「大小姐」演技撐場

「玉茗茶骨」男配醜上熱搜 靠娜扎「大小姐」演技撐場
「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單

「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單
找到「大小姐」賽道… 娜扎新劇氣場全開 男配卻「醜上熱搜」

找到「大小姐」賽道… 娜扎新劇氣場全開 男配卻「醜上熱搜」
2天上2戲…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

2天上2戲…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位