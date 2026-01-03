深情告白被笑「綠茶男」 侯明昊：回應撩人金句只對她…

侯明昊在「玉茗茶骨」中飾演文武雙全的年輕狀元「陸江來」，上任淳安縣令後屢破奇案。（圖／Disney+提供）

古力娜札、侯明昊主演的Disney +權謀愛情喜劇「玉茗茶骨」，日前上線，該劇上檔前已有400萬預約量，一開局就吸引千萬播放量，聲勢驚人。兩人近日積極為戲宣傳，首映活動上，侯明昊頻頻發出撩人金句，呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」被其他演員取笑是「綠茶男」，他還機靈回應：「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓網友直呼「這是可以聽的嗎？」

新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。（圖／Disney+提供）

「玉茗茶骨」由「延禧攻略」總製作人于正打造，一改男尊女卑的古裝劇框架，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻因為才氣遭忌而被捲入一樁殺妻舊案，茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）從死亡邊緣救回。兩人不斷鬥智交鋒，也攜手整頓茶葉世家更擴張其版圖，展開一連串浪漫又熱血的愛情歷程。

侯明昊在古裝劇「玉茗茶骨」為逃避仇敵追殺、假裝失憶潛入榮家。（圖／Disney+提供）

首映活動上，侯明昊頻對古力娜扎深情告白，並重現劇中經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世」，撩人金句令觀眾看了眼冒粉紅泡泡。最新一集的比武招親過程中，他不慎受傷，為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福，精采演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，「我來了，他就火了，等著吧！演員演戲適配度第一，陸江來會閃瞎你的」。

古力娜札在「玉茗茶骨」展開一女對戰七男的雄競格局。（圖／Disney+提供）

「玉茗茶骨」首日開局就迎來第一個高潮「公開招親」，古力娜扎展開一女對戰七男的雄競格局，扮演野心勃勃的豪門子弟楊鼎臣（劉擎飾）、窩囊卻善良的秀才白穎生（陳若軒飾）、單純傻氣的表弟溫粲（馬聞遠飾）以及最後一刻才壓哨登場的晏白樓（趙弈欽飾），每一位都是男神外表，讓古力娜札也忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。