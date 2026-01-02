彭于晏挑戰喜劇 「爆水管」從硬漢變卷王警察

彭于晏的頹廢警察形象，顛覆了不少人對他的印象。（取材自微博）

由彭于晏、艾倫、周遊主演的犯罪喜劇「爆水管」即將上映，彭于晏在片中飾演一位因「太努力」而陷入職業危機的「卷王」警察于大海，打破以往硬漢警察的銀幕形象，彭于晏在荒誕劇情中演繹出警局打工人的真實共鳴，也讓觀眾看到了他作為演員的更多可能性。

揚子晚報報導，先前的訪談中，彭于晏曾多次透露最想出演的電影類型就是喜劇片。「爆水管」中，彭于晏飾演的于大海是一位充滿理想主義的警察，初來乍到東南亞 和平鎮憑藉一己之力重整治安，並創造出連續七年「零犯罪率」的驚人紀錄，但是卻因此換來自己職業生涯的終點。

片中，彭于晏多以鬍子拉碴的頹廢警察形象示人，眼下傷疤清晰可見，髮型凌亂隨意，白髮叢生，很大程度上顛覆了觀眾心目中對「彭于晏」的印象，而「爆水管」的反套路設定正是吸引彭于晏出演的最大原因。

「這個角色身上有股『越努力越倒楣』的反差感，他對於工作的盡責與執著反而讓他身陷窘局，這種生活化的喜劇表達對我來說是全新的挑戰。」彭于晏表示，以往塑造的警察角色多為嚴肅硬核的形象，無論是特警隊、緝毒警還是高級網絡警司，專業的職業屬性奠定了角色塑造之本，而于大海的特殊之處在於他的處境讓他不得不選擇站在警察與罪犯的灰色中間地帶，需要用更鬆弛也更接地氣的表演方式去詮釋。

據報導，片中，于大海為應對警局裁撤危機，帶領同事「製造案件」，由此產生了一系列啼笑皆非的戲碼。作為警方代表的扮演者，彭于晏在片中與飾演盜墓團夥的艾倫、閻佩倫等喜劇演員有大量的對手戲，而這被網友稱之為是「破次元壁」的合作。

在此前曝光的花絮中，閻佩倫也分享自己在片場被彭于晏扛在肩上的感受，透露其堅實的臂膀讓他頗有安全感，而艾倫則稱他在「爆水管」裡是彭于晏的「靈魂導師」，更是「哄睡他的人」。