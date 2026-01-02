鄧超自認跨年表演不夠好 孫儷留言放閃力挺

鄧超參加跨年晚會，連唱3首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。(取材自微博)

大陸女星孫儷 憑藉「後宮甄嬛傳」穩坐清宮劇「娘娘」寶座，演技備受肯定。現實生活中，孫儷與男星鄧超 結婚15年，感情甜蜜，兩人並不時在社交平台分享日常，創造不少話題。近日，鄧超參加湖南衛視跨年 晚會，連唱3首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。但他事後發文認「發揮未達預期」致歉，孫儷則留言叮囑他「保護膝蓋」，甜蜜互動衝上熱搜。

湖南衛視跨年晚會上，鄧超以吊威亞(鋼絲)從天而降的方式開場，全開麥連唱「超級英雄」、「餓狼傳說」、「音浪」三首快歌，持續7分鐘高強度唱跳。表演中並穿插繞場奔跑、MJ太空步等動作，氣息穩定無破音，被網友調侃「地心引力抓不住鄧超」。更令人意外的是，鄧超去年9月曾左腳踝韌帶撕裂。

鄧超線上精采表演，自己卻不甚滿意，事後發文道歉「剛剛沒有發揮到最好，還得再練練，我的演唱會又得推遲了」。