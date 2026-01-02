「最美妃子」張嘉倪帶2兒迪士尼跨年 網：像封面人物走丟在樂園…

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
張嘉倪被拍到帶著2個兒子到迪士尼跨年。(取材自微博)
有著「最美妃子」封號的大陸女星張嘉倪，2023年在巴黎觀賞「瘋馬秀」，因此遭到軟封殺，不僅代言被撤，連社群帳號都被封，直到今年4月間才終於公開參加活動。近日，久未露面的她，被發現帶著2個兒子現身上海迪士尼跨年，她穿著貂皮大衣，優雅貴氣，在人群中格外搶眼，被讚「像封面人物走丟在樂園裡」。

據悉，這是張嘉倪連續第二年帶著孩子跨年，2024年時，她帶著父親和兒子赴澳洲墨爾本跨年。

從網上流出的視頻可見，張嘉倪的兩個兒子長高不少，尤其9歲的大兒子身高已快到媽媽肩膀，7歲的小兒子則全程被張嘉倪緊握著手，母愛爆棚。

當天，張嘉倪穿著一襲深色貂皮大衣，頭上還戴了同款帽子，站在人群中相當亮眼。尤其她她皮膚透亮、五官精緻，被網友形容為「自帶高光濾鏡」，還有人調侃說，「要不是旁邊有舉棉花糖的小朋友亂入，還以為是『延禧攻略』劇組來取景了」、「像是在走紅毯」。

其實，對比三年前離婚風波時的低谷，如今的張嘉倪事業更旺，2024年靠「好事成雙」裡的獨立女性角色圈粉無數，品牌代言更是接不停，如今新劇「南煙齋筆錄2」也已官宣，前景一路看漲。

