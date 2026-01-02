53歲才當爸…71歲寇振海被18歲兒子嫌老 發長文吐露心聲

寇振海發表長文，吐露一位老父親的心情。(取材自微博)

曾在瓊瑤 劇「情深深雨濛濛」中扮演「陸振華」一角的大陸男星寇振海，近日在社交平台發表長文「一位老父親的獨白」，自爆面對青春期的兒子，71歲的他感到既愧疚又無力，引發大批網友熱議高齡生育的親子 困境。

據悉，寇振海53歲時才生下兒子，導致孩子在成長過程中背負了沉重的社交壓力。他透露，因拍戲長期離家，兒子出生後的第一次睜眼、學說話、走路等關鍵成長瞬間均只能透過妻子電話得知。兒子初中時，兩父子參加校園活動，寇振海難掩老態被同學誤認為「爺爺」。兒子當時極度自卑，隨即撇開父親的手，隨後質問，「爸，你為什麼這麼老才生我？」

如今，兒子已18歲升上高三，寇振海為了彌補遺憾，推掉很多工作想要多照顧家庭、陪伴兒子，豈料兒子選擇住校，兩父子每周只能視像通話。每次對話兒子僅以「嗯、挺好的」回應，並以「熄燈了」為由匆匆收線。

面對兒子的疏離，這位老父雖常常會陷入啞口無言的境地。不過身為父親，他也明確表示，會盡全力托舉兒子，穩穩陪他走好這一段人生路。

針對寇振海的無奈，多數網友認為青春期的疏離是階段性表現，隨著兒子成長會逐漸理解父愛。而寇振海承諾「穩穩托舉兒子這一程」的態度，被讚為「遲來卻全力的真情」。