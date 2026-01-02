「繁花」游本昌化身濟公送祝福… 網友被「娃娃」稱呼破防了

游本昌變身濟公，給所有「娃娃們」送福。(取材自微博)

在王家衛 執導的電視劇「繁花 」中扮演爺叔一角，引起廣大關注的92歲老戲骨游本昌，在新的一年到來時，特地化身曾經演過的「濟公」一角，在社交平台發布了一段「數字濟公」送祝福的視頻，登上熱搜。

視頻中，只見游本昌給所有「娃娃們」送上福氣三連擊，「第一個福，祝你們身康體健似松柏，愁緒煩惱全跑開；第二個福，祝你們前路坦蕩無阻礙，智慧財運雙雙來，日子越過越精采；第三個福，祝小家團圓常歡笑，大國安寧萬事好，龍遊四海終歸一脈」。

視頻最後，游本昌還暖心地說，「新的一年，咱們帶著福氣往前跑，所有美好如期到！新年快樂，我的娃娃們」。

揚子晚報報導，該視頻已收穫100多萬點讚，評論區變成了「大型接福現場」，網友們排隊喊「接福啦」，也有不少網友因為「娃娃」的稱呼破防。

游本昌以濟公形象亮相，其實是攜手「濟公之冒牌降龍」劇組為觀眾送上新年祝福，同時這部濟公IP全新短劇的籌備計畫也隨之曝光。

不過，游本昌此次並非親自出演，而是擔任該劇的藝術指導，還以AI 還原其年輕時的濟公形象，為作品注入經典核心。據悉，該劇由新人挑大梁，意在透過全新演繹將「濟公精神」傳遞給年輕一代的觀眾。