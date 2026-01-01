首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

大陸男歌手周深2025年跨年 在香港 啟德體育園連開兩場跨年紀念演唱會，不僅門票秒殺、二手喊價超10倍，劉德華、成龍 和張學友等「半個娛樂圈巨星」也送來花籃，香港官方還特別延長羅湖口岸通關時間，全城打造「周深痛城」，排場十足。而周深也沒讓香港歌迷失望，他通過高難度舞台設計、粵語金曲串燒及線上直播，讓歌迷聽得直呼「幸福」，香港旅遊局也發文點讚這是「史上最頂跨年」。

周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博）

周深於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德體育園主場館開兩場跨年紀念演唱會，陪歌迷「0點跨年」，是耗資300億港元建造的啟德體育園啟用後，首位在此舉辦個唱的內地歌手，同時拿下該場館首個跨年檔期，雙場門票開售即秒罄，50萬人搶票一度造成系統崩潰，二手溢價超10倍仍一票難求。成龍 、劉德華、張學友、周華健 、梁詠琪 、胡歌等許多藝人紛紛送來花籃，「半個娛樂圈給周深送花籃」還因此衝上了微博熱搜。

劉德華送的花籃。（取材自微博）

張學友送的花籃。（取材自微博）

成龍送的花籃。（取材自微博）

據大公報報導，12月31日晚上9時許，演唱會開場，周深一身粉紅色古裝登場，帶來熱門歌曲「蜉蝣」，引發全場尖叫。歌曲「光亮」的舞台布景採用了中國書法的水墨構圖，伴隨周深唱出最經典的那句「莫聽穿林打葉聲」，全場觀眾沉浸在悠揚樂曲的海洋中，隨著節拍揮舞螢光棒。

演唱完歌曲「光亮」後，周深用廣東話與觀眾互動：「感謝每一位觀眾帶我去到從沒去過的地方」，隨後又調侃自己「粵語有點差」，台下觀眾發出鼓勵的笑聲，現場氣氛熱烈。

歌曲「若夢」的舞台採用了如梵谷星空般的布景，周深一身粉衣，在深藍色背景的襯托下給觀眾帶來如夢似幻的畫面，演出現場，周深唱到歌曲高潮處更是將話筒遞給粉絲，開啟全場大合唱。隨後，周深帶來其封神之曲「達拉崩吧」，在歌中一人分飾多角，帶熱全場氣氛。他還藉歌曲展開小遊戲環節與觀眾互動，談及即將到來的2026年，周深對歌迷們說：「新的一年希望大家好好看見自己，聽見自己」。

這次是周深首度來港開演唱會，可謂誠意十足，特意帶來粵語歌曲串燒，一口氣連唱多首膾炙人口的歌曲「敢愛敢做」、「獅子山下」、「海闊天空」，引爆全場大合唱。臨近演唱會尾聲，周深身穿純白短袖，唱響經典曲目「大魚」。

晚上約23時50分，周深開啟微博直播，線上線下與粉絲一同跨年同步倒數，在一首「小美滿」中，全場一起許下新年願望。接著，周深與全運會吉祥物「大灣雞」向現場粉絲招手示意，現場燈光變幻成粉色，在溫暖的氛圍中，周深與粉絲開啟又一輪大合唱。