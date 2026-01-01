洪金寶父子4人合作「尋秦記」 最小演員「踢館」喊要拍戲

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
洪金寶與洪天明和孫子合影。（取材自微博）
由資深港星洪金寶擔任動作導演的電影「尋秦記」，12月31日在香港尖沙嘴星光大道舉行首映禮，現場星光熠熠，不過全場最搶鏡的，是63歲的洪金寶罕見地帶著三代同堂現身，和都有參與這部電影的3位兒子洪天明、洪天照、洪天祥一同亮相。洪天明的小兒子也來湊熱鬧，現場稱想三代同堂演戲，不料爺爺洪金寶的回應是笑說擔心自己可能會累到吐血。

這次「尋秦記」中，洪天明和洪天照參與了幕前演出，洪天祥則在幕後協助動作相關工作。洪金寶坦言，自己對兒子的要求一向不低，但這次整體表現已經達到他的標準，甚至直接打分：「有85分」。

洪金寶在現場接受採訪時笑言，這次能與3個兒子在同一部作品中合作，心情非常開心，還不忘自嘲說，兒子們都好乖又聰明，不過爸爸更加厲害，只是沒有兒子們帥。

對於動作表現，洪金寶透露，不少演員都給了他驚喜，「以為古天樂有些動作不做，不過跟他合作『殺破狼．貪狼』後，發現他也很能打」，他並表示期待將來父子4人再有機會合作，「最好是動作片，我們一家人談情說愛沒有人會看」。但他也補充，動作片並不只是打打殺殺，也可以拍父子情、家庭情，這些年他在不少作品中，都已經慢慢加入這些元素。

首映禮訪問期間，把全場氣氛推到另一個高潮的是洪天明的小兒子突然衝進鏡頭，當場表示自己想拍戲，還即席踢腳展示「功夫」，動作有板有眼，還模仿爺爺洪金寶平日罵人的口吻，語氣神態惟妙惟肖，逗得現場人哈哈大笑。對於三代同堂一起拍戲，洪金寶先是大笑，然後半開玩笑地說了一句：「他是準備好啦，但我會累到吐血」。這一幕，讓不少人感慨，洪家三代的演藝基因似已悄悄傳承。

談到家庭生活，洪天明被問到早前一家遷居深圳的決定。他直言，自己與太太周家蔚近年多在內地工作，曾認真考慮過多個地方，最終覺得深圳在地理位置上最方便，可以隨時返港照顧家人和工作。對於外界有關遷居、家庭生活的各種傳言，洪天明說，網路上聲音太多，最重要是把自己的生活過好，不需要事事回應。

洪金寶獲孫子送吻。（取材自微信）
星光大道 香港

