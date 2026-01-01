「玉茗茶骨」男配醜上熱搜 靠娜扎「大小姐」演技撐場

娜扎演技獲網友稱讚「撕掉木頭美人標籤」。(取材自微博)

大陸女星古力娜扎搭檔侯明昊主演的古裝新劇「玉茗茶骨」近日開播，雲合數據顯示首日正片播放量突破1000萬，但酷雲點播量僅536萬，平台數據差異引發粉絲與產業爭議。不過，權謀線與宅鬥線讓觀眾看了大呼過癮，尤其是娜扎飾演的茶莊大小姐「榮善寶」，一出場就氣勢逼人，狠甩花瓶演技負評。

「玉茗茶骨」由「延禧攻略」總製作人于正打造，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊飾演）上任淳安縣令後屢破奇案，卻引來殺身之禍，被茶王之女榮善寶（古力娜扎飾演）從死亡邊緣救回。兩人不斷鬥智交鋒，也攜手整頓茶葉世家更擴張其版圖，展開一連串顛覆傳統、勢均力敵的浪漫傳奇。

劇中，娜扎演技獲網友稱讚「撕掉木頭美人標籤」，展現柔弱誘敵到瞬間反殺的極限反差。尤其在微表情管理上，她煮茶時指尖力度顯心計，對峙時挑眉垂眸算計，相較於過往作品，情緒傳遞更富層次感。

開播當日，「娜扎演技」話題閱讀量半日破億，觀眾回饋中「驚艷」、「適配度高」占比超過80%，業界評價她「找到正確賽道」，于正更直言「拍出娜扎影后水準」。