男團偶像疑毆打女私生粉 「抓頭、摔手機」畫面瘋傳

靈超又爆出與私生粉發生衝突。(取材自微博)

近日，突然有一條「打人」視頻在社交平台瘋傳，發文者表示，「有網友拍到靈超在機場打粉絲…說是私生，但不管怎樣也不能打人啊」。據悉，24歲的靈超本名李英超 ，於2018年正式出道，是男團ONER的成員。而事發地點為濟南高鐵 站停車場，並非網傳的機場。

綜合媒體報導，根據視頻畫面顯示，兩名女生拿著手機懟臉拍靈超，靈超情緒失控下，拖拽女生頭髮並推搡，導致對方摔倒。不過，經紀公司僅承認搶奪對方手機並摔壞屏幕等行為，否認任何肢體暴力。另外，部分目擊者稱，該名女子僅為普通接機粉絲，無越界行為。

其實，靈超不是第一次爆出與私生粉衝突。2025年7月間，靈超遭遇私生粉近距離懟臉拍攝，情緒激動下直接搶過對方手機並丟在地上。10月，靈超曾喊話私生粉法庭見，稱被私生粉報復性回擊，包括偷拍、造謠、煽動輿論顛倒是非黑白等。

針對此事，有律師解讀，公眾人物被他人當眾拍攝，可以進行正當防衛，但方式不能是打人，否則就超出了正當維權的範疇，屬於「過當防衛」。

據悉，靈超於2018年參加「偶像練習生」，最後獲得第15名，並在同年8月，以男團ONER正式出道，2019年7月，靈超獲上海戲劇學院表演專業錄取。