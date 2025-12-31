我的頻道

可憐又可惡… 「驕陽似我」最帥男二 賴偉明演出「莊序」破碎感

娛樂新聞組／即時報導
賴偉明飾演的「莊序」引發全網兩極評價。(取材自微博)
改編自顧漫同名小說的新劇「驕陽似我」日前開播，首日熱度引爆全網，原著作者、編劇顧漫親自發文，將新作與十年前的「何以笙簫默」並稱為自己作品中風格最接近的兩部，引發全網對「顧漫式暗戀美學」的對比熱潮。隨著男女主角林嶼森、聶曦光感情升溫，男二「莊序」的虛偽深情和刻薄雙標引發全網吐槽。

觀眾對「驕陽似我」中的莊序，態度兩極化，有人心疼他自卑擰巴的暗戀；也有人被他刻薄的言行氣到血壓飆升，是個「可憐又可惡」的角色。莊序一方面嘲諷女主聶曦光「依賴家庭當寄生蟲」、「穿高跟鞋只顧漂亮」；一方面又幫女主整理論文資料、投履歷，被批「格局小、戲精附體」。

其實，出身貧寒的莊序，面對富家女聶曦光時，只能用傲慢掩飾自卑，他「怕被拒絕所以先推開對方」的心理，讓部分人共情，但也有人痛斥為「自私的內耗」。

因為這個角色，扮演「莊序」的賴偉明獲得了極高關注度。不少網友稱他為「初戀的完美具象化」，尤其聚焦於角色身上青春暗戀的酸澀感與破碎感。

有眼尖觀眾發現，賴偉明透過眼神戲與微表情強化了角色，尤其是他望向聶曦光時克制的深情與落寞，傳遞出「愛而不敢言」的酸澀，讓人直呼「像極了偷藏心事的自己」。

據悉，24歲的賴偉明出道才3年，曾演過校園青春劇「當我飛奔向你」、古裝劇「大夢歸離」等，被觀眾稱為「內娛最努力的男二」。

