兩部新劇先後上…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

「玉茗茶骨」中，侯明昊化身腹黑狀元「陸江來」。(取材自微博)

憑藉網劇「寒武紀」打開知名度的侯明昊，晉升男一後，演技獲得關注。近日，他主演的仙俠劇「逍遙」和權謀劇「玉茗茶骨」，陸續在12月27日、29日短短兩天先後開播，形成「自己打自己」罕見局面，有粉絲擔心會不會「審美疲勞」，還有人調侃他是「年度最忙古裝人」。

在仙俠奇幻劇「逍遙」中，侯明昊飾演妖王「紅燁」，武力值爆表但背負百年仇恨，與譚松韵上演人妖虐戀三世情緣。侯明昊溫柔深情、平易近人的妖君形象令人耳目一新，有別於傳統高冷設定，整體表現獲觀眾認可，但也有人認為他的氣場不足、演技待提升。

而在權謀宅鬥劇「玉茗茶骨」中，侯明昊化身腹黑狀元「陸江來」，表面溫順實則心機深沉，他在仕途正盛時，意外捲入一樁殺妻舊案，從官場新星瞬間跌入人生谷底，生死危難之際，被茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）救回，兩人上演先婚後愛、茶商權謀故事。

侯明昊從年輕狀元一度被貶為馬夫，表面柔弱示人、裝失憶騙取同情，實則暗中布局復仇，被網友稱為「男版魏瓔珞」、「扮豬吃老虎」，撒嬌戲中的反差感也驚艷不少網友。