李連杰駁換心謠言 曝後事：女兒電腦前修改遺囑

娛樂新聞組／綜合報導
李連杰正面回應換心傳聞。（取材自微博）
李連杰正面回應換心傳聞。（取材自微博）

港星李連杰近日接受媒體採訪時，再次回應「換心臟」、「換血」等傳言。他稱：「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟。」強調若僅為年輕外貌，拉皮或微調比高風險器官移植更合理。

62歲李連杰早前被拍到頭髮烏黑、精神飽滿，遭質疑「換心臟」、「換血」變年輕。11月9日，「李連杰脫衣闢謠換心臟」登上微博熱搜。隨後，李連杰發布光著上身游泳的視頻，脫衣展示沒有疤痕的上身，被網友認為是在闢謠「換心臟」的傳聞。

近日，李連杰穿黑色戴著黑框眼鏡受訪，他表示「如果心臟沒事，沒事的情況下去換個心臟，這個風險不值得，也有排斥風險。」他還回應「換血」傳聞：「如果只為了年輕，那不是拉皮更容易？做微調不是更好？」

他並特別駁斥「移植少林武僧心臟」傳言，指出這是對意外離世年輕人的不尊重，更擔憂謠言傷害逝者家屬情感。

對於經常被造謠去世一事，李連杰表示，和家裡人不太避諱生死這一話題。「家人已經習慣了，四、五年前我去尼泊爾（時），我和我的小女兒坐在房間裡，她拿著電腦對著我說，『你再重說一遍，最新的遺囑』。我們就是這麼公開談的，這在我們家裡都很正常。」

李連杰表示：「我也是人，不像你想像的就是一個螢幕上的英雄，我年齡大了也會面對生老病死，我很坦然。」

