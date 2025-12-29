唐嫣戴假髮演舞女 像女裝大佬？ 網安慰：演技彌補了

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣新戲裡的造型被部分網民吐槽。（視頻截圖）
42歲大陸女星唐嫣近日在熱播電視劇「人之初」裡飾演一名墮落舞女，一些網友注意到了她在劇中的造型，吐槽在劇中戴假髮的唐嫣看來像女裝大佬（二次元流行詞，意謂扮女裝技術很高的男性），不僅顯老、違和，臉上細紋也看得一清二楚，引來網友群嘲「別再戴假髮了好嗎」。不過唐嫣的演技獲得不少網友點讚，被稱是「造型缺陷被演技彌補」，還捲入了番位爭議。

近期熱播劇「人之初」中唐嫣的齊瀏海假髮造型引發廣泛討論，有網友認為她的假髮看來「質感差」、「毫無光澤」，而且突出了年齡感，又放大了眼部細節，看來像是「幾十年前審美」，紛紛留言吐槽「不知道是造型師和唐嫣有仇，還是導演和唐嫣有仇」，「唐嫣愈看愈像瞪眼版baby，連表演方式都一模一樣」，質疑唐嫣總是戴假髮，而且一戴假髮就顯得土，尤其隨著年齡增長，如今還戴假髮，臉看來腫脹，彷彿女裝大佬。

唐嫣新戲裡的造型被部分網民吐槽。（視頻截圖）
有網友認為，假髮與唐嫣臉型適配度低，尤其直髮或短髮套易顯「塑料感」，削弱角色可信度；有人則批評頻繁使用假髮是「不敬業」。唐嫣的粉絲則反駁稱，唐嫣是為配合劇組拍攝順序所做的的妥協，強調「角色優先」才戴的假髮，希望大家多關注唐嫣在劇中的演技，其眼神戲、破碎感演繹等均獲認可，不該只焦中討論其假髮造型。

部分粉絲已到「人之初」微博帳號下方維權，質疑劇方刻意利用唐嫣的假髮炒熱度，還故意強調唐嫣捲入了番位爭議。原來「人之初」出現了連夜改片尾番位情況，明確官宣是特別出演的唐嫣沒有「特出」標註，還被放到了二番，僅排在男主張若昀之後，不光在順序上壓著王景春和馬思純，連位置都壓著身為女主的馬思純一頭，讓不少網友稱怎麼看怎麼都覺得彆扭，並為馬思純叫屈。

