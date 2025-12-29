黃曉明自曝救過劉亦菲的命 她回應：恩情會記一輩子

黃曉明和劉亦菲在「神鵰俠侶」中的劇照。（取材自紅星新聞）

近日在最新一期綜藝中，大陸男星黃曉明 被追問時自曝了2004年拍攝「神鵰俠侶」時跳入九寨溝瀑布救劉亦菲 的往事，這段「現實版楊過救姑姑」的驚險經歷瞬間引爆全網熱議。黃曉明說，當時劉亦菲在瀑布被急流沖走，他和劇組人員趕緊下去將她一把拉上岸。劉亦菲之前談及此事時曾稱，黃曉明的恩情，她會記一輩子。而兩人也因此結下一段患難情誼。

據魯中晨報報導，黃曉明在綜藝節目裡提及的救人往事，是2004年拍攝「神鵰俠侶」古墓出口戲份時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布因踩到青苔濕滑摔倒，被攝氏零度雪水形成的急流沖出七八米遠，下游是布滿亂石的懸崖區域，眼看她就要被沖到懸崖底下，情況危急。

就在這千鈞一髮的時刻，穿著楊過戲服的黃曉明未綁威亞就直接跳入冰冷瀑布施救，並與包括副導演高明庫在內的其他劇組人員合力將劉亦菲拉回岸邊，才避免造成更大的傷害。

劉亦菲此前談及這段過程時表示，那年她19歲，當天穿著薄紗戲服站在濕滑岩石上，腳下突然一滑整個人被急流捲走，「當時腦子一片空白，只記得水特別冷，像無數根針扎在身上」，眼看自己就要墜下身後的亂石懸崖，「撲通」一聲黃曉明跳進冰冷的雪水潭裡救她。

「冰冷雪水下去之後動不了，整個人就僵硬、窒息了。黃曉明特別好，他已經凍得不行了，還死死抓著我的胳膊往岸邊拖」，劉亦菲回憶，劇組工作人員隨後趕來搭手，幾個人合力才把她拉上岸。那天的拍攝被迫中斷，裹著毛毯的劉亦菲嗆著水說不出話，一度因失溫需人攙扶站立。黃曉明把自己的保溫杯塞給她，裡面是特意讓助理煮的紅糖薑茶。

這段「過命交情」成了兩人友誼的起點。去年黃曉明新片「陽光俱樂部」上映，劉亦菲在微博 發了兩個大拇指表情，配文「就這個吳優@黃曉明」，而他秒回「謝謝姑姑」，瞬間讓網友集體破防。

不過有意思的是，每次被問起救人的事，黃曉明總愛開玩笑：「當時光顧著救人，忘了楊過的披風會吸水，差點跟小龍女一起『沉底』」。

對於這段往事，有人說這是「現實版楊過救小龍女」，也有人翻出資料說當時是高明庫牽頭救援。但對劉亦菲而言，這些爭論都不重要，她曾說「那天不管是誰跳下來，我都會記一輩子」。