快訊

成龍窒息式教育「錯了」：房祖名1年1次電話到不敢聯絡

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

記者陳穎／即時報導
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

國際動作巨星成龍近日在宣傳新片時，罕見談及與兒子房祖名之間長年疏離的父子關係，坦言過往深信「嚴父出孝子」，卻因過度嚴厲的高壓教育，親手將父子情推向冰點。隨著年歲增長，成龍首度公開認錯，直言「教育方式錯了」，如今已不再強求，只盼兒子能平安快樂地過生活。

成龍透露，新片片尾安排了一場父子和解的橋段，意外觸動內心深處的情感，也讓他回想起與房祖名之間的真實相處。他自曝過去對兒子幾乎沒有溫和的一面，「每次見到就是罵，從來沒有一句好話」，甚至在父親節或生日收到房祖名來電時，非但沒有感動，反而責怪對方只在特殊節日才聯絡，當場斥責後直接掛斷電話。

這樣的互動方式，讓房祖名逐漸心生畏懼，從原本一年還會打一通電話，到後來完全不敢再聯絡。成龍坦承，直到年紀漸長，才驚覺這種自以為是的教育，其實只是不斷築起彼此之間的高牆。

「我真的錯了，原來教育不是這樣子。」成龍感嘆表示，如今心態已經徹底轉變，選擇放下父親的威嚴與控制慾，讓兒子自由生活、自由選擇。少了執念後，他反而感到前所未有的輕鬆，也將這份轉變投入到仍熱愛的電影工作中。

房祖名過去曾以「星二代」身分踏入演藝圈，卻在11年前因涉入北京吸毒事件形象重挫，被列為劣跡藝人後事業全面停擺。近年他行事低調，鮮少公開露面，今年6月曾被目擊出席好友婚禮。

