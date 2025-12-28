歐豪24小時發3喜訊 老粉：他正走上「伯樂」謝霆鋒的路

歐豪連發三大喜訊，被指追隨謝霆鋒的腳步。（取材自微博）

2013年那個在快男舞台上唱哭謝霆鋒 的少年歐豪，隨著他在2025年12月27日24小時連發3個官宣，似乎正逐漸走上和他「伯樂」謝霆鋒相似的演藝之路。歐豪除宣布將再次搭檔楊紫 演對手戲，並將加入實力派演員胡歌 等演出的總台精品短劇劇組，讓粉絲們更激動的，是歐豪決定實現開演唱會的承諾。已經成了一線女星眼中的「香餑餑」的歐豪沒忘記與歌迷的「12年之約」，讓不少粉絲淚崩。

據網易報導，歐豪的工作室當天開啟3連發瘋狂官宣模式。第一個消息是歐豪再次搭檔楊紫，兩人將在新劇「玉蘭花開君再來」裡繼續演對手戲。兩人此前在「烈火英雄」裡的合作擦出了不少火花，楊紫現在是頂流花旦啊，能讓她二度選擇同一個男演員搭檔，說明了歐豪的分量。

第二個消息更硬核，是總台首部原創精品短劇「奇蹟」官宣主演陣容，歐豪的名字在列。這部劇集結了胡歌、雷佳音、閆妮這些實力派演員，每個都是拿過獎、演過爆款的狠角色，歐豪能同台飆戲，證明他的演技已獲認可。

第三個消息讓老粉絲淚目，就是出道12年後，歐豪終於要開個人演唱會。這場名為「12年之約」的音樂會，兌現的是他當年在快男舞台上對粉絲的承諾。從2013年到2025年，整整4000多個日夜，這個承諾他一直記著。

歐豪出生於福建平潭一個小漁村，初中沒讀完就得出來賺錢養家，爸爸生意失敗後，整個家庭的經濟壓力全壓在了他身上，那幾年歐豪在餐廳端盤子、街頭發傳單、騎車送外賣、酒吧駐唱，什麼活都幹過。2013年的快男舞台成了歐豪命運的轉折點，他拿下了歌唱比賽亞軍，在節目裡當導師的謝霆鋒說了一句讓歐豪記了一輩子的話：「你天生屬於舞台，如果你沒有舞台，我給你」。

有粉絲說，謝霆鋒走過的路，歐豪正在重走。謝霆鋒16歲出道當歌手，拿了金曲獎，開了演唱會後去拍電影，憑「線人」拿了金像獎影帝，證明了自己不是只會唱歌的偶像，而是真材實料的演員。歐豪在歌手生涯後，憑「左耳」進入影視圈，此後和一線女星趙麗穎、楊冪、楊紫等都合作過，也和謝霆鋒一樣再忙也會抽時間做音樂、辦演唱會，這軌跡和謝霆鋒相似。

歐豪的音樂會叫「12年之約」，是因他2013年在快男結束後曾說，等有一天自己真正站穩腳跟了，一定會開一場屬於自己的大型演唱會，好好唱歌給所有支持他的人聽。歐豪這些年把精力都放在拍戲上，如今不忘與歌迷和老粉絲的約定，對粉絲的尊重，讓不少老粉絲聽到這個消息都哭了。