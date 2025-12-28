姚晨紀念高崎機場 攜兒直奔廈門打卡「即將消失機位」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
土豆拍攝媽媽姚晨和飛機同框。（取材自微博）
土豆拍攝媽媽姚晨和飛機同框。（取材自微博）

廈門高崎國際機場計畫於2026年關閉，這座充滿一代人回憶的機場讓許多人懷念不已，中國女星姚晨近日也帶著12歲的兒子「土豆」到場打卡，完成土豆想為她和飛機合照的心。在姚晨發布的視頻中，即使現場傳來飛機引擎轟鳴聲，母子倆同框的笑聲仍讓不少網友直呼好溫馨，相關話題還衝上了微博熱搜第一。

據瀟湘晨報報導，話題「姚晨發文紀念高崎機場即將關閉」、「姚晨帶兒子打卡即將消失的機位」成為微博熱門話題，這源自前一日姚晨在其個人微博發文：「高崎機場明年關閉，土豆的心願是：『想讓媽媽站在清水宮廟前，我給她和飛機拍張合影』。直男的浪漫看不懂，但假期還是直奔廈門。」

姚晨在文中說，福建湖里區「清水宮」因能拍到低空飛機走紅網路。紅男綠女站在塑料凳上昂首企盼，已成為每日廟前奇景。廟祝阿公對飛機時刻表爛熟於心，不時大聲播報：「下一班灰機，兩昏鐘，廈門航空。」

據報導，廈門高崎國際機場位於福建省廈門市湖里區，是長三角與珠三角之間最重要的國際航空樞紐。由於廈門翔安國際機場計畫於2026年底正式投入使用，上市公司運營的廈門高崎國際機場將同步關閉。

在姚晨發布的視頻和照片中，素顏戴著鴨舌帽、穿著寬鬆T恤的姚晨牽著兒子的手，在被標記為 「即將消失」的機位前，用目光細細描摹著眼前的每一寸景致，並拍攝頭頂上飛過的飛機。拍攝過程中，清水宮裡阿伯只要一喊「飛機要來了」，姚晨比兒子跑得還快，急忙地在現場尋找拍攝角度的樣子，被遊客拍下來發到網上，引來網友稱 「這不是郭芙蓉附體了嘛」。

更暖心的是，她一點明星架子都沒有，看到旁邊有攝影愛好者，還主動湊過去分享拍攝小技巧，怕兒子凍手，偷偷往他口袋裡塞暖寶寶，自己舉著手機拍了半個多小時，胳膊凍得通紅也樂呵呵的，母子倆的互動讓不少網友直呼好溫馨。

不過評論區裡也有網友留言酸：「2014年的惡之花事件，妳啥時候道歉」、「她紀念的可能是高崎」、「真能蹭」；但也有不少網友為她發聲：「姚晨的影響力還是很大的」、「姚晨此舉很溫暖」、「過去的事別再提了，她現在還能在公眾面前發文就說明了一切」。

土豆拍攝和飛機同框。（取材自微博）
姚晨。(取材自微博)
