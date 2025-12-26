我的頻道

「70歲小伙子」呂良偉頭髮烏黑 壽宴宛如紅毯現場

娛樂新聞組／綜合報導
70歲的呂良偉看不出一絲老態。(取材自微博)
70歲的呂良偉看不出一絲老態。(取材自微博)

香港知名演員呂良偉近日舉辦70歲生日宴，向太夫妻、甄子丹、王晶等香港演藝圈大咖雲集，堪稱紅毯現場。但最讓網友驚呼的不是現場的星光熠熠，而是70歲的呂良偉頭髮烏黑茂密、皮膚光滑、聲音宏亮、身形修長，一點都不顯老態，紛紛開玩笑要他「把長生不老的祕方交出來」。

以電視劇「上海灘」中的丁力一夜暴紅的呂良偉，在演藝圈闖盪了40幾年，他所塑造的反派角色，是許多影迷心中永遠的經典。近日他在平台發出視頻，記錄自己70歲壽宴現場，影片中呂良偉身穿暗紅色絲絨外套，隨著音樂跳舞，盡顯一身瀟灑，完全看不出一絲70歲老人的模樣。不少網友留言稱：「看上去只有40歲，真是逆生長」、「第一次見到70歲的小伙子」、「比我爸50歲的時候還年輕」。

除此之外，呂良偉壽宴現場更宛如港星紅毯現場，向太夫妻、甄子丹、巫啟賢、王晶、馬德鐘夫婦、袁詠儀、章小慧、溫碧霞、胡兵、蔡一智等20多名香港巨星齊聚一堂，每一個名字都能勾起一代人的回憶。

呂良偉表示，能有那麼多好朋友來為他慶祝生日，他非常開心；他也透露，自己現在最大的願望就是能多多陪伴家人，和老婆一起環遊世界，享受晚年生活。

當天呂良偉的妻子楊小娟也陪伴在他身邊，楊小娟是貴州籍的商界女強人，這次她打扮奢華，身穿禮服，帶著黃金大耳墜，手上戴著紅寶石戒指，氣質優雅，與呂良偉愈來愈有夫妻臉。

呂良偉(中)與妻子楊小娟(左)。（取材自微博）
呂良偉(中)與妻子楊小娟(左)。（取材自微博）

