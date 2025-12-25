丁禹兮彎腰替劉宇寧做一件事 網讚暖心又有教養

男星丁禹兮的暖心行為引發不同看法。（取材自微博）

「騰訊星光大賞」日前舉行，人氣藝人齊聚一堂，男星丁禹兮 因身體不適未能如期走上紅毯，但網上傳出側拍影片，丁禹兮為身旁的劉宇寧 將黏鞋底彩帶紙片取下，畫面曝光後火速登熱搜，不少網友大讚：「真的是很有教養的好孩子」，但也有網友質疑刻意製造話題，酸他是「表演型人格」。

綜合媒體報導，典禮中丁禹兮坐在劉宇寧旁邊，上方突然飄下大量的彩帶紙片，丁禹兮看到劉宇寧鞋子上黏著紙片後，毫不猶豫彎腰幫他拿掉，劉宇寧看到也馬上跟他道謝，該片段也火速在網路瘋傳，超暖互動引發大讚，不少網友大讚「丁禹兮人真的好好」、「細心到讓人佩服」。

這並非丁禹兮當晚唯一被拍到的暖心瞬間，網友還挖出他隔空攙扶跌倒的孟子義、在鞠婧禕離席時替她將披肩疊好、幫陳都靈代為保管手機，甚至替宋祖兒摘掉頭髮上的彩帶碎片等，一連串貼心行為讓不少人直呼：「太暖了」、「刻在骨子裡的禮貌與教養」。

不過，暖心行為也引來不同聲音，雖然被大讚熱心、沒架子，但也有酸民質疑他是為炒熱度，「說實話，我覺得他是表演型人格，一晚上忙死了，看似熱心，粉絲如何我不知道，反正我看著挺招人嫌的」。