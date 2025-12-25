我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

丁禹兮彎腰替劉宇寧做一件事 網讚暖心又有教養

娛樂新聞組／綜合報導
男星丁禹兮的暖心行為引發不同看法。（取材自微博）
男星丁禹兮的暖心行為引發不同看法。（取材自微博）

「騰訊星光大賞」日前舉行，人氣藝人齊聚一堂，男星丁禹兮因身體不適未能如期走上紅毯，但網上傳出側拍影片，丁禹兮為身旁的劉宇寧將黏鞋底彩帶紙片取下，畫面曝光後火速登熱搜，不少網友大讚：「真的是很有教養的好孩子」，但也有網友質疑刻意製造話題，酸他是「表演型人格」。

綜合媒體報導，典禮中丁禹兮坐在劉宇寧旁邊，上方突然飄下大量的彩帶紙片，丁禹兮看到劉宇寧鞋子上黏著紙片後，毫不猶豫彎腰幫他拿掉，劉宇寧看到也馬上跟他道謝，該片段也火速在網路瘋傳，超暖互動引發大讚，不少網友大讚「丁禹兮人真的好好」、「細心到讓人佩服」。

這並非丁禹兮當晚唯一被拍到的暖心瞬間，網友還挖出他隔空攙扶跌倒的孟子義、在鞠婧禕離席時替她將披肩疊好、幫陳都靈代為保管手機，甚至替宋祖兒摘掉頭髮上的彩帶碎片等，一連串貼心行為讓不少人直呼：「太暖了」、「刻在骨子裡的禮貌與教養」。

不過，暖心行為也引來不同聲音，雖然被大讚熱心、沒架子，但也有酸民質疑他是為炒熱度，「說實話，我覺得他是表演型人格，一晚上忙死了，看似熱心，粉絲如何我不知道，反正我看著挺招人嫌的」。

丁禹兮今年30歲，在2017年以網路電影出道，2019年參加選秀節目「演員的品格」獲總冠軍，自此打開知名度，並於2020年主演「傳聞中的陳芊芊」走紅，代表作還有「長樂曲」、「永夜星河」等。

丁禹兮（中）為身旁的劉宇寧（右）將黏鞋底彩帶紙片取下。（視頻截圖）
丁禹兮（中）為身旁的劉宇寧（右）將黏鞋底彩帶紙片取下。（視頻截圖）

丁禹兮 劉宇寧

上一則

貓貓的逆襲…劉宇寧不再遭彩帶攻擊 網嘲緬因貓發力了

下一則

曾傷喉嚨…楊貴媚賀歲片頂重感冒開金口 強忍咳嗽獻聲

延伸閱讀

瀋陽滑雪場幫慶生 「滴滴代滑」讓一群教練拉橫幅捧蛋糕

瀋陽滑雪場幫慶生 「滴滴代滑」讓一群教練拉橫幅捧蛋糕
才被「彩帶攻擊」…劉宇寧主動出擊 網調侃：邪惡緬因貓發力了

才被「彩帶攻擊」…劉宇寧主動出擊 網調侃：邪惡緬因貓發力了
趙露思悲慘「泡水4天」 遭劉宇寧「狠踩」欺負揭幕後真相

趙露思悲慘「泡水4天」 遭劉宇寧「狠踩」欺負揭幕後真相
收入不如網紅？鞠婧禕控經紀公司壓榨 絲芭：月付25萬

收入不如網紅？鞠婧禕控經紀公司壓榨 絲芭：月付25萬

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列