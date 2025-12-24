周柯宇「狙擊蝴蝶」與陳妍希姐弟戀 晉身新生代男神

新晉男神周柯宇出生於美國。(取材自微博)

根據搜狐報導，由台灣女星陳妍希 、大陸男星周柯宇 主演的大陸姐弟戀現代偶像劇「狙擊蝴蝶」近期熱播，其中周柯宇飾演的年下男主角「李霧」憑藉細膩情感與強烈反差魅力，成功擄獲觀眾目光，討論度迅速升溫，也讓他成為12月演藝圈最受矚目的新生代男神之一。

周柯宇2002年出生於美國，身高188公分，外型條件出眾，但「周柯宇」其實並非本名，而是出道後由經紀公司取的藝名，本名為周丹尼爾。童年時期父母離異，他曾在節目中坦言自己並非由父母帶大，而是自小由兩位哥哥照顧成長，兄弟間建立起深厚情感，也成為他面對人生低潮的重要依靠。

17歲時，周柯宇被楊冪創立的嘉行傳媒相中，以練習生身分踏入演藝圈，2019年以偶像團體成員正式出道，憑藉唱跳實力與亮眼外型迅速累積人氣。2021年參加選秀節目「創造營2021」，以深邃五官與獨特氣質被封為「門面擔當」，最終以高票數加入男子團體INTO1，再度引發關注。

在戲劇領域，周柯宇持續嘗試不同角色。早期主演網路劇「我曾記得那男孩」累積經驗，2023年於「以愛為營」中飾演芯片天才「易揚」，成功拓展戲路。今年在青春校園劇「樹下有片紅房子」中，細膩詮釋學生時期的友情與愛情，也被視為新生代青春劇代表作之一。

而讓他演員事業正式翻紅的，正是「狙擊蝴蝶」。劇中他與陳妍希雖有19歲年齡差，卻自然呈現11歲姐弟戀設定，毫無違和感。周柯宇將年下男在愛情中的自卑、依賴與成長刻畫得層次分明，哭戲與情緒轉折引發大量討論，成功以角色出圈。

此外，周柯宇私下熱愛電競，曾參與實境節目「戰至巔峰」被封為「電競小說男主」，也曾在「超新星運動會」奪下男子個人擊劍冠軍，展現多才多藝的一面。他亦是知名愛狗人士，經常分享與愛犬的日常；交友圈中包括張凌赫、劉宇寧 等高顏值男星，也讓他的話題度持續延燒。