劉嘉玲、梁朝偉組團日本滑雪 王菲帶李嫣現身

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲組九人明星滑雪團合影。（取材自微博）
香港女星劉嘉玲梁朝偉夫妻日前組團到日本北海道的世界滑雪勝地二世谷滑雪，同行的還有舒淇和馮德倫夫婦，閨密王菲也帶著二女兒李嫣一起來。60歲的劉嘉玲看來玩得很嗨，發了酒瓶照片出來，九人似乎在現場喝酒同歡。王菲則有時坐在高處看著大家滑雪，和梁朝偉兩人手裡都拿著咖啡暖手。她穿著滑雪裝備，是否如老公謝霆鋒所說她不滑雪，也引來網友猜測。

據悉，這次九人滑雪團是由劉嘉玲組團，臨近聖誕節，假期氛圍濃厚，從發出的照片來看，現場漫天大雪，映襯小屋的雪景特別美麗與浪漫，梁朝偉常年居住在這裡，與在大陸娛樂團還有工作的劉嘉玲，可說是不時兩地分居。一行人玩的特別開心，兩人的滑雪技術不在話下。

在九人合影中，最下方的是王菲母女，上方是梁朝偉和劉嘉玲，王菲跟著女兒李嫣開心比讚，笑的非常開心，王菲穿上了滑雪裝備。據了解，謝霆鋒很會玩滑雪，而且經常去，上次還帶著兩個兒子去過，技術嫻熟，但他曾稱王菲不喜歡這麼刺激的運動，平時不滑雪。這次看來似是特意帶著李嫣來玩的，李嫣還和媽媽牽手，看來好溫馨。

另一個鏡頭看到了馮德倫，他看著前面的女生在笑。不少媒體認為這位女子是老婆舒淇，但許多網友看來看去都無法確定，舒淇是否同行也引來熱議。

王菲 劉嘉玲 梁朝偉

