星光大賞最爆笑場面…周也、王玉雯熱聊 陳星旭卡中間「cos桌子」

陳星旭(中)被熱聊的周也(左)、王玉雯夾在中間當「人形隔板」。(取材自微博)

騰訊視頻星光大賞雖然已經落幕，但相關話題仍在網上延燒。其中，最有趣的是，男星陳星旭被熱聊的周也、王玉雯夾在中間當「人形隔板」，喜劇效果火遍全網，不少人說「看一次笑一次」。相關影片在各大社交平台刷屏式傳播，連日韓、東南亞 及歐美網友也參與討論。

從往上流出的畫面可見，陳星旭被安排坐在周也和王玉雯中間，沒想到這兩女星一見如故，全程越過陳星旭身體前傾熱聊，甚至一度將手臂撐在陳星旭膝蓋上借力。

只見陳星旭多次左右張望，試圖插話未果，表情從茫然憋笑轉為無奈，最後竟主動起身離席，被調侃為「內娛最慘電燈泡」、「人形桌子」，還有網友戲稱為「結界般的聊天」。

後續，王玉雯曬出後台三人合照，稱「現場聊不盡興，回休息室接著聊」，周也接梗「聽完你的聽你的」，陳星旭則是自嘲，「頭一回cos桌子」，三人互動笑翻網友。

其實，王玉雯和陳星旭是北京舞蹈學院附中的老同學，已經認識大約15年；周也和王玉雯同屬95後小花，雖此前沒有公開合作過，但兩人直率活潑的性格高度相似。

三人的互動也火到外網，有評價指這場互動展現了中國藝人的「鬆弛感」，打破明星程式化營業的刻板印象。韓網聚焦三人顏值「頂級配置」；歐美網友則解讀為「東方社交禮儀的幽默展現」。