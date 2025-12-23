大咖助陣…央視「奇跡」15單元劇 回溯深圳45年巨變

「奇跡」共15個單元、24集，胡歌也參演了其中一個單元。（取材自微博）

由央視與深圳聯手共創的精品短劇集「奇跡」，近日於CCTV-1黃金檔首播。該劇以「奇跡」為核心錨點，創新採用單元劇形式，用15個單元、24集劇集回溯深圳45年來從小漁村到國際都市的發展巨變，聚焦奇跡背後的生命個體，講述城市與人的鮮活故事。該劇匯集胡歌 、雷佳音、白宇、宋佳等大咖演員，令網友又驚又喜。

綜合媒體報導，「奇跡」定檔預告片、群像海報及系列單人角色海報，以獨特的現代韻律與靈動氣質，展開一幅由無數普通人執筆繪就的奮鬥長卷。「時代創新」版預告以極富張力的鏡頭串聯起不同人物在「奇跡之城」深圳的奮鬥歷程，一句「沒有人問你是誰，只看你能做到什」的台詞，展現出平凡鑄就偉大、奮鬥成就奇跡的精神內核。

全劇共24集，包含15個獨立單元，涵蓋創業、懸疑、生態保育等多元題材，單元間設隱藏式彩蛋連動。核心故事包括胡歌、于適演繹藏區青年用無人機 搜救犛牛「牛牛」、張頌文、劉敏濤守護紅樹林生態的「紅樹流年」、李蘭迪 、翟子路詮釋90年代青春愛情「戀曲1999」等。

首播單元「闖南關」中，閻妮將在深圳華強北賽格大廈，開啟跑樓送外賣之路。在那裡，「武林外傳」中的「佟掌櫃」也將和老相識「邢捕頭」范明重逢，一同演繹外賣員創業故事。

該劇摒棄傳統的單一線性敘事，以單元劇的靈活形式，涵蓋懷舊、青春、喜劇、懸疑、奇幻、愛情等多種風格類型，聚焦深交所開市、國貿大廈建設、連續創業、生態環保、智慧城市、深港融合、惠農援藏、文化出海等多元主題，在時代的宏大樂章中，悉心聆聽並放大一個又一個細微卻動人的情感音符。

故事中，有敢闖敢試的創業者，有堅守崗位的建設者，也有守護家庭的普通人，他們懷揣各自的夢想與希望，在深圳這座奇跡之城書寫著自己的人生，生動詮釋「城市與人共生共榮」的發展理念，帶領觀眾見證無數動人情感的萌發與綻放，描摹屬於普通人的美好未來。