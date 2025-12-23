我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

「狙擊蝴蝶」周柯宇撞臉陳鑫海 網驚：根本雙胞胎

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周柯宇因「狙擊蝴蝶」一舉走紅。(取材自微博)
周柯宇因「狙擊蝴蝶」一舉走紅。(取材自微博)

新生代男星周柯宇搭檔大19歲女星陳妍希，主演都市甜寵劇「狙擊蝴蝶」暴紅，一躍成為「奶狗系」代表。隨著周柯宇走紅，不少網友發現，他和「墨雨雲間」男星陳鑫海「撞臉」，兩人不論是兩人眉骨走向、鼻梁弧度、下顎線角度都高度重合，讓不少人直呼「根本是雙胞胎」、「傻傻分不清」，相關話題引爆全網。

23歲的周柯宇和24歲的陳鑫海年齡相近，身高也都在180公分以上，兩人一樣都是濃顏系長相，擁有劍眉星目、高挺鼻梁和流暢下顎線，皮膚也都非常白皙，側顏尤其相似，常被觀眾誤認，甚至有不少人直呼，「這不是同一個人嗎」、「真的認不出來」。

據悉，周柯宇是偶像男團出身，轉型演員後以「狙擊蝴蝶」中「李霧」一角出圈，他在綜藝「開始推理吧」也展現高度邏輯能力與舞台魅力；陳鑫海則是透過選秀節目「少年之名」進入演藝圈，之後憑藉網劇「最食人間煙火色」走紅，並因「墨雨雲間」等劇獲得更多關注。

兩人外型雖有相似之處，但氣質上卻截然不同。

周柯宇個性較為活潑，陳鑫海則是比較內斂，兩人還有一個關鍵不同，就是陳鑫海鼻尖有一顆小痣，被粉絲戲稱為「天然防偽標誌」。

值得一提的是，日前星光大賞頒獎禮上，獲獎人陳妍希一句「感謝弟弟周柯宇」的感言，竟因導播將鏡頭切向陳鑫海，意外上演內娛年度最戲劇性「錯位名場面」。陳鑫海錯愕表情被製成「我是誰我在哪裡」表情包瘋傳，相關話題更是登上熱搜。事後，陳鑫海工作室幽默回應「導播調皮」。

陳鑫海被指個性上比較內斂。(取材自微博)
陳鑫海被指個性上比較內斂。(取材自微博)

周柯宇 陳妍希

上一則

神隱15年 知名童星泰勒蔡斯淪街友 網友募捐被星媽婉拒

下一則

「香奈兒老了還是香奈兒」71歲趙雅芝獲讚：美到100歲

延伸閱讀

「狙擊蝴蝶」周柯宇撞臉「墨雨雲間」的他 網驚：根本雙胞胎

「狙擊蝴蝶」周柯宇撞臉「墨雨雲間」的他 網驚：根本雙胞胎
陳妍希新戲翻紅 離婚陳曉原因再被挖出來

陳妍希新戲翻紅 離婚陳曉原因再被挖出來
從「小籠包」進化「餃子大王」 陳妍希神回應網友笑翻

從「小籠包」進化「餃子大王」 陳妍希神回應網友笑翻
陳妍希因「狙擊蝴蝶」翻紅 離婚陳曉原因再被掀出…

陳妍希因「狙擊蝴蝶」翻紅 離婚陳曉原因再被掀出…

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
2014年，羅伯雷納夫婦與兒子尼克(右)出席紐約頒獎晚宴影。(路透)

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

2025-12-15 19:14

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者