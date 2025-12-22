向佐哭喊娛樂圈恐怖 向華強：他不夠成熟

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
向佐身在演藝圈，但自己不想變得複雜。(取材自微博)
向佐身在演藝圈，但自己不想變得複雜。(取材自微博)

香港影視大亨向華強的兒子向佐，近日在真人秀綜藝「尋真之地」中談到娛樂圈的虛偽算計，突然流下男兒淚，直言對於娛樂圈的人性複雜問題感到很恐怖，表明自己不想變得複雜，相關話題引起網友熱議。

香港01報導，向佐從小在娛樂圈長大，見過許多形形色色的人，所以身為過來人的他，不希望自己的子女過早接觸娛樂圈的生活。向佐說，「我從小就在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，所以我就覺得我不想變複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的，人變複雜非常不是個好事情。」

他還強調，不會讓子女過早接觸娛樂圈，站在他角度去思考，認為小孩子需要的是先接受正規教育，需要有自己的同學圈，過早進入娛樂圈，未來若重返校園生活，是會很痛苦的。

對此，身為影視大亨的向華強近日回應，「他今天有這種感觸，還不夠成熟，遇到這麼複雜，我處理不了，我有點傷感，還停留在這個階段，到你年紀更大的時候就看習慣了……這麼複雜的人間裡面，怎麼找尋你的快樂，人都要進步，年齡一直長，當你有了智慧心法，無論你是甚麼複雜環境，你都會處理。」他還引用孔子的名言表，「知天命以後還有以耳順，該聽的聽，該忍的忍，就是這樣子。」

