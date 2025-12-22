我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

孟子義貼頭李昀銳 星光大賞台下悄悄話 網友瘋喊「賜婚」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李昀銳(右)、孟子義在台下不停說悄悄話。(取材自微博)
李昀銳(右)、孟子義在台下不停說悄悄話。(取材自微博)

由騰訊視頻舉辦的「2025騰訊視頻星光大賞」日前登場，現場星光雲集，包括趙露思、白鹿檀健次劉宇寧、宋祖兒、孟子義、李昀銳、吳磊、張淩赫俊等多位人氣演員齊現身。當晚，台上忙頒獎，台下明星也沒閒著，其中孟子義、李昀銳這對「緋聞CP」被發現貼頭甜蜜熱聊，不少網友看了大喊「給他們賜婚吧」。

星光大賞獲獎者眾多，包括年度VIP之星劉宇寧、檀健次、陳都靈、宋祖兒、孟子義、李昀銳、龔俊、丁禹兮；年度影響力藝人趙露思；年度星光演員檀健次；年度最具人氣劇集演員宋祖兒、劉宇寧；年度號召力藝人白鹿等。

台下明星也沒閒著，忙著聊天、社交，也有人被拍到一動不動的，其中最吸睛當屬李昀銳、孟子義。據悉，這是兩人連續三年同框鄰座。2023年，「九重紫」開機時兩人首次同框；2024年劇集播放期兩人攜手領獎；今年兩人攜新劇「尚公主」三度出席，被安排在嘉賓席第一排相鄰位置。

內場環節中，兩人被多次拍到低頭密語超過一分鐘，全程用手遮擋嘴部，被調侃「防窺式交流」，就算導播多次切近景聚焦該畫面，也看不到兩人「唇語」在說些什麼。

當晚還有一個重點，孟子義和李昀銳、白鹿、丞磊一起登台領「最受期待劇集獎」時，不慎被裙襬絆倒，膝蓋重磕在階梯上，有網友聯想到，孟子義2023年在台上摔跤後，「九重紫」爆了，如今又摔了，難道是預言新劇「尚公主」也將暴紅，相關話題引起熱議。

當晚，孟子義發文報平安，「挺疼的，檢查後無大礙，就是覺得太丟人了」，並配上摀臉表情，迅速登上熱搜。

李昀銳(左)、孟子義一起上台領獎。(取材自微博)
李昀銳(左)、孟子義一起上台領獎。(取材自微博)

劉宇寧 檀健次 白鹿

上一則

楊伯文告別「周六夜現場」淚崩 亞莉安娜、雪兒擁抱

延伸閱讀

星光大賞台下好甜… 孟子義、李昀銳貼頭說悄悄話 網喊「賜婚」

星光大賞台下好甜… 孟子義、李昀銳貼頭說悄悄話 網喊「賜婚」
GD、Jennie分手3年同台 巧拿MMA同獎項 「前後身」錯過

GD、Jennie分手3年同台 巧拿MMA同獎項 「前後身」錯過
朴寶劍奪大獎致詞3分鐘 被「提醒超時」90度鞠躬道歉

朴寶劍奪大獎致詞3分鐘 被「提醒超時」90度鞠躬道歉
為了趙晴的CP感 于正攔下周柯宇、陳妍希星光大賞合體

為了趙晴的CP感 于正攔下周柯宇、陳妍希星光大賞合體

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費