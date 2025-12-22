我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI私募市場掀「FOMO」狂熱 正醞釀另一場金融危機

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

被指「超越美劇質感」 2025陸劇最高開分作品是…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「反人類暴行」成為今年度國產劇最高開分作品。(取材自微博)
「反人類暴行」成為今年度國產劇最高開分作品。(取材自微博)

由江奇霖、章宇、尹正、蔣奇明等人主演的電視劇「反人類暴行」，近日在豆瓣開分8.5，成為今年度國產劇最高開分作品。該劇評分人數超過8000人，五星率46.5%，好評集中在雙線敘事結構和克制卻窒息的歷史再現。不少網友評論「質感超越美劇，剪輯轉場厲害」。

揚子晚報報導，「反人類暴行」講述1940年的哈爾濱冬天，貨郎佟長富（江奇霖飾演）為了尋找丟失的馬「二條」跑進731部隊駐地，一個名為「防疫給水部」的地方，得知馬是被注入高致病性病菌的實驗體，屍體拉回來被掩埋之後，卻被村民烤了吃，導致瘟疫蔓延。

這部劇對日本軍國主義體制性的、反人類的罪惡本質進行了全面批判，將其殘酷性與反動性、隱蔽性與迷惑性赤裸呈現。不少劇迷在豆瓣評論區直呼「年底來細糠」了，有觀眾發表評論稱，「趕超美劇質感，剪輯轉場很厲害」。

「反人類暴行」取材自侵華日軍第731部隊真實罪證史料，採用雙時間線敘事，一條聚焦於1992年，哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員金成銘在整理史料時，發現這段歷史的記錄殘缺不全，為尋找真相，他踏上了一場跨越數十年的跨國取證之旅。

另一條時間線的鏡頭則回到日軍侵華期間的哈爾濱，通過幾個當事人的視角，深刻揭露日軍731部隊殘酷的人體實驗和泯滅人性的暴行。開局則用一個「二條沒了」將底層百姓的艱難生活展現的淋漓盡。

江奇霖飾演的佟長富沒有表現出大悲大喜，卻用平凡而樸實的演技將那一刻的絕望展現。夢境中那個真實又驚悚的冰血窟，既是對佟長富所代表的百姓現狀，更是對日軍暴行的反諷與控訴。

報導說，「反人類暴行」導演算是繼「邊水往事」後，再度挑戰高難度現實題材，攜手創作團隊在浩繁史料與藝術再現之間審慎求衡，致力於打造一部既有格局、又能直抵個體心靈的誠意之作。

「反人類暴行」

不過，雖然豆瓣開分破紀錄，但江蘇衛視平均收視才0.173%，雲合資料未進前十，優酷站內熱度首日僅3342，隔天飆升至5852，反映主動選擇型觀眾與被動收視群體的割裂。

美劇 日本

上一則

孟子義貼頭李昀銳 星光大賞台下悄悄話 網友瘋喊「賜婚」

下一則

「狙擊蝴蝶」周柯宇撞臉「墨雨雲間」的他 網驚：根本雙胞胎

延伸閱讀

俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢
罕見3.8℃高溫 哈爾濱冰雪大世界開園才3天 冰雕竟化水

罕見3.8℃高溫 哈爾濱冰雪大世界開園才3天 冰雕竟化水
紐時揭美提議歐洲部隊進駐烏克蘭西部 克宮稱可討論

紐時揭美提議歐洲部隊進駐烏克蘭西部 克宮稱可討論
解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰 學者憂擦槍走火

解放軍若突襲 台部隊可不待命令接戰 學者憂擦槍走火

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費