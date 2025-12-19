戲說從頭／「雙軌」偽兄妹越線 虞書欣醉吻何與

「雙軌」最新劇情偽兄妹正式越線。(圖／愛奇藝國際站提供)

由虞書欣 、何與領銜主演的浪漫愛情劇「雙軌」話題度持續攀升，登上加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡 、日本、越南等愛奇藝國際版8地熱播榜第一名，劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感，在最新劇情中，醉酒的虞書欣情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

「雙軌」改編自時玖遠的同名小說，由于中中、馬鳴執導，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時她的父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國 生活，兄妹倆從此踏上不同人生軌道，直到19歲，姜暮意外得知靳朝是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視自己多年來不敢觸碰的心意，隻身飛往泰國。

兩人重逢後，姜暮才發現靳朝早已不再是記憶中的少年，他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上常帶著油污與傷痕，態度看似冷淡、刻意與她拉開距離，卻又在每一次危險來臨時，下意識地將她護在身後。

「雙軌」運用曖昧推拉式對白，讓兩人關係在說與不說之間游移，包括共吃蘋果的間接接吻、機車告白等互動的細節糖，都引發強烈共鳴。隨著劇情推展，姜暮為了更了解靳朝，頻頻向他身邊的人打聽他的近況，靳朝表面不耐，質問她為何總探聽自己的事，卻在聽到她一句「因為是你啊」後明顯動搖。

隨後的壁咚對峙中，他刻意強調兩人沒有血緣關係，語氣帶著壓迫與試探，當晚，姜暮便做了一場春夢，夢中兩人在頂樓泳池纏綿熱吻，讓人心跳加速。

29歲的何與因為演出「我的鄰居長不大」受到關注，之後在「與鳳行」中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合「雙軌」中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關話題關鍵字在社群平台快速擴散，他在劇中外表冷淡克制卻將所有溫柔留給姜暮，無論是修長的手指、手臂線條與青筋浮現的鏡頭細節，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙都滿到溢出螢幕。特別是在角色關係的拿捏上，靳朝對外始終保持距離，對姜暮卻是毫不掩飾的在意與守護，既有愛妹的本能反應，也藏著逐漸失控的情感，讓不少觀眾笑稱，愛妹和曖昧都很到位。