上無高堂、下無子女 陳百祥看淡人生想要「安樂死」

現年76歲知名港星陳百祥拍過「精裝追女仔」、「唐百虎點秋香」多部經典作品，在電影「鹿鼎記」所演的「多隆」，至今仍令不少觀眾印象深刻；日前他拍片談及安樂死 ，他說：「人這一輩子能掌控的事情不少，可唯獨離世的時間，總是讓人捉摸不透」，「安樂死卻給了我一種選擇，讓我能決定自己何時何地告別這個世界。」

綜合媒體報導，陳百祥2022年宣布息影，近年又減少為TVB主持大騷，無兒無女的他閒暇時與太太黃杏秀享受人生。

陳百祥經歷過嚴重燒傷意外，看淡生死，日前他透過好友社交網上載片段，分享對生老病死的看法；提到近日圈中老前輩離世，陳百祥坦言，父母已經離世，自己和妻子堅持丁克，膝下並無子女，這讓他在面對死亡時，少了許多世俗的牽掛。 「上無高堂，下無子女，我沒什麼放不下的。」

陳百祥直言，無法控制出生變老和身體變化，「好似我呢啲老得嚟，冇老花、冇甩頭髮，你控制到咩？」

陳百祥指，朋友逝世便當作他移民 了，在他看來，當一個朋友移民到遙遠的國度，比如巴西，可能需要飛行三十多個小時才能相見，漸漸地，二十年都未必會去探望，聯繫也就此減少，死亡也不過如此。

在「養兒防老」觀念根深柢固的年代，陳百祥與黃杏秀的丁克選擇堪稱大膽之舉，「沒孩子反而更自由，兩個人在一起開開心心的，比什麼都重要。」如今，退休 後的他們，過著悠閒自在的生活了，也印證「最長情的告白是陪伴」。