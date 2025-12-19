我的頻道

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

才演毒舌單身男翻紅…霍建華被林心如爆料「罕見變臉」小秘密

娛樂新聞組／即時報導
霍建華(左)、林心如結婚多年感情依舊甜蜜。(取材自微博)
霍建華搭檔「女神」朱珠領主演的電視劇「他為什麼依然單身」，創下高話題，被評為近期少見「不爛尾」劇代表作，霍建華也憑藉「毒舌不婚男」角色翻紅。近日，林心如在綜藝「再見，愛人」中罕見分享夫妻間相處點滴，更提到霍建華曾為一件事「變臉」。相關話題引發熱議。

霍建華在「他為什麼依然單身」中飾演傲嬌的室內設計師，毒舌語錄包括「結婚是合夥開公司，憑什麽分你50%股份」、「結婚是傳銷嗎？你是在發展下線嗎？」犀利人設被網友調侃「根本本色出演」。近日，林心如也在綜藝節目中揭露霍建華曾為一件事生氣。

林心如稱，當時兩人正開車出門，但車內的氣氛有些凝重，坐在副駕駛座的她便低頭開始滑手機，沒想到這個舉動卻惹怒老公霍建華，他嚴肅地說，「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」一句話讓林心如當場愣住，也意識到自己忽略了駕駛的感受，從此改掉了這個習慣，連消息都不敢回。

有網友笑稱，這句話有「毒舌不婚男」余瑜的影子。

林心如在節目中也透露，雙方會直接表達疲憊或壓力，而非硬撐體面。例如霍建華因惡評情緒低落時，會向她傾訴；林心如工作遇瓶頸，霍建華則承擔育兒責任讓她安心創作。

據悉，兩人雖然結婚了，但財務分開管理，互不干涉日常消費。霍建華對自己相當節儉，對妻女卻非常慷慨，被不少網友大讚務實，是難得一見的好男人。

邊開車邊滑手機 無證華男持商業駕照載客 車禍釀1死多傷

陳曉、陳妍希新劇對打戰報 一個收視高 一個網路熱

新劇搭霍建華火了…朱珠「面無表情擠開老公」登熱搜

新劇搭霍建華火了…朱珠被拍到面無表情「對老公做一件事」 登熱搜

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

