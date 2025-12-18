娛記爆料「雙頂流熱戀」 易烊千璽、趙露思符合條件躺槍

娛記爆料「雙頂流熱戀」，易烊千璽躺槍。（取材自微博）

「曝雙頂流一演員一歌手戀愛」日前在微博 熱搜上爆了，據娛記等帳號爆料，兩名頂流都是90後，男方是歌手兼演員，女方是演員，兩人相識於2024年一次合作，男方還曾把自己的代言讓給女方。易烊千璽和單依純首先「被對號入座」，但單依純並非女演員；網友還發現另一對有諸多條件符合爆料，易烊千璽和趙露思 雙雙躺槍。

據娛妃等多個帳號爆料稱，「雙頂流戀情」的雙方為「男歌手兼演員」與「女演員」，均屬頂流級別。兩人因2024年一次「特殊分量」的合作結緣，合作內容冷門但場合重要，但因兩人「畫風不搭」未引發外界聯想。

爆料並指出，女方2025年代言資源激增，且多個品牌是男方此前代言，其中某「鋼鐵直男風」品牌與其形象嚴重不符，被解讀是男方為愛對女方「資源轉移」或「真愛扶持」，並稱在事業上，男方在他的能力範圍內都對女方鼎力相助，令人動容。

爆料隨即衝上微博熱搜，大批網友接力猜測，易烊千璽和單依純首先遭到質疑；網友分析，易烊千璽和單依純確曾在2024年合作亞冬會會歌「爾濱的雪」，還在MV同框。兩人的代言有重合，比如沙宣、華為 ；爆料稱男方曾偷跟女方行程，單依純今年比較重要的節目「歌手」直播播出時間是5月至8月，易烊千璽7月曾到長沙；至於單依純是不是頂流，則見仁見智。

趙露思和張真源列網友猜測名單，但張真源不算「頂流級」；反而是易烊千璽和趙露思，不管是咖位，還是娛記透露的線索，被網友比對後發現竟然每一條都很符合。 尤其是「男方資源咖，歌手兼職演員，之前很正面，這幾年黑料纏身」這幾點，太符合易烊千璽。趙露思之前是頂流，有多個爆款劇，她自2024年和公司鬧解約開始，資源大幅度減少，但名氣和咖位依舊在。

也有網友稱，這種沒有點名的爆料，明顯是在流量炒作。