我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

娛記爆料「雙頂流熱戀」 易烊千璽、趙露思符合條件躺槍

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
娛記爆料「雙頂流熱戀」，易烊千璽躺槍。（取材自微博）
娛記爆料「雙頂流熱戀」，易烊千璽躺槍。（取材自微博）

「曝雙頂流一演員一歌手戀愛」日前在微博熱搜上爆了，據娛記等帳號爆料，兩名頂流都是90後，男方是歌手兼演員，女方是演員，兩人相識於2024年一次合作，男方還曾把自己的代言讓給女方。易烊千璽和單依純首先「被對號入座」，但單依純並非女演員；網友還發現另一對有諸多條件符合爆料，易烊千璽和趙露思雙雙躺槍。

據娛妃等多個帳號爆料稱，「雙頂流戀情」的雙方為「男歌手兼演員」與「女演員」，均屬頂流級別。兩人因2024年一次「特殊分量」的合作結緣，合作內容冷門但場合重要，但因兩人「畫風不搭」未引發外界聯想。

爆料並指出，女方2025年代言資源激增，且多個品牌是男方此前代言，其中某「鋼鐵直男風」品牌與其形象嚴重不符，被解讀是男方為愛對女方「資源轉移」或「真愛扶持」，並稱在事業上，男方在他的能力範圍內都對女方鼎力相助，令人動容。 

爆料隨即衝上微博熱搜，大批網友接力猜測，易烊千璽和單依純首先遭到質疑；網友分析，易烊千璽和單依純確曾在2024年合作亞冬會會歌「爾濱的雪」，還在MV同框。兩人的代言有重合，比如沙宣、華為；爆料稱男方曾偷跟女方行程，單依純今年比較重要的節目「歌手」直播播出時間是5月至8月，易烊千璽7月曾到長沙；至於單依純是不是頂流，則見仁見智。

趙露思和張真源列網友猜測名單，但張真源不算「頂流級」；反而是易烊千璽和趙露思，不管是咖位，還是娛記透露的線索，被網友比對後發現竟然每一條都很符合。 尤其是「男方資源咖，歌手兼職演員，之前很正面，這幾年黑料纏身」這幾點，太符合易烊千璽。趙露思之前是頂流，有多個爆款劇，她自2024年和公司鬧解約開始，資源大幅度減少，但名氣和咖位依舊在。

也有網友稱，這種沒有點名的爆料，明顯是在流量炒作。

娛記爆料「雙頂流熱戀」，趙露思躺槍。（取材自微博）
娛記爆料「雙頂流熱戀」，趙露思躺槍。（取材自微博）
娛記爆料「雙頂流熱戀」，單依純也被點名。（取材自微博）
娛記爆料「雙頂流熱戀」，單依純也被點名。（取材自微博）

趙露思 微博 華為

上一則

迎出道30周年 王力宏感謝恩師沒把他當搖錢樹

下一則

死訊藏半年 恐怖片「牠」女星癌逝 過世前2月仍上工

延伸閱讀

野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿

野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿
趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好
趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過

趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」