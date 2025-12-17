我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

連演5部大女主戲 楊紫「資源太牛」傳三搭李現

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫接連出演5部大女主劇，資源不容小覷。(取材自微博)
楊紫接連出演5部大女主劇，資源不容小覷。(取材自微博)

繼「親愛的熱愛的」、「國色芳華」後，近日，一則「網傳楊紫李現要三搭」訊息衝上熱搜。據悉，三搭新劇指向此前已官宣楊紫擔綱女一的「玉蘭花開君再來」，以及另一部也傳是楊紫主演的「人生路上」。目前，尚未獲得相關劇組證實，但不少網友認為兩人三搭「人生路上」的可能性較大。

「玉蘭花開君再來」傳開機時間為12月底，楊紫將飾演上海錦江飯店創辦人董竹君，演繹從底層歌女到實業家的傳奇故事。但關於男主角人選，包括朱亞文、黃軒、成毅都曾被熱議，最終歐豪被指可能性最高，這也是二人繼「烈火英雄」後二搭。

「人生路上」目前傳出將邀請楊紫主演，投資方力薦李現擔綱男一。這個傳聞來自於導演丁梓光、編劇水阡墨夫婦正是「國色芳華」原班人馬，這種老團隊合作慣性大大增加兩人合作可能性，但也不代表沒有變數。

除了三搭李現，楊紫另一個引人熱議的焦點是，「她的資源真的太牛了」。

根據統計，從「長相思」系列到「國色芳華」系列，再到「家業」、「生命樹」，以及尚未開拍的「玉蘭花開君再來」，楊紫已接連出演5部大女主劇。在影視寒冬下，她的資源逆勢升級，堪稱為「女頻頂配」。更因此帶動大女主題材投資，避免資源流向男頻。

楊紫先前在受訪時曾說，她也不想無縫進組，但總是上一部拍完就到了下一部作品的檔期，就這麼無縫對接上了。這番說詞讓不少女演員「又忌妒又羨慕」。

不光在影視業，楊紫並確認登封「VOGUE HONG KONG」2026年1月開年刊，為首位解鎖港版開年封面的內地90花，打破港台藝人壟斷慣例。

李現傳有望和楊紫三搭。(取材自微博)
李現傳有望和楊紫三搭。(取材自微博)

楊紫 李現 國色芳華

上一則

談巨星父母伊森霍克、烏瑪舒曼 瑪雅霍克：教會我片場生存

延伸閱讀

連演五部？ 楊紫下一部劇又是大女主戲 網驚：資源太牛了

連演五部？ 楊紫下一部劇又是大女主戲 網驚：資源太牛了
「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷
楊紫「家業」才爆被抄襲… 「狙擊蝴蝶」經典吻戲也被短劇挪用

楊紫「家業」才爆被抄襲… 「狙擊蝴蝶」經典吻戲也被短劇挪用
楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友