張藝興回北京 臨時缺席EXO見面會 粉絲炸鍋

張藝興臨時缺席EXO首爾見面會，引起軒然大波。(取材自微博)

南韓 男團EXO 14日在首爾舉行粉絲見面會，而成員之一的中國男星張藝興卻在開演前五小時，無預警宣布因「不可抗力因素」缺席此次見面會，讓不少網友炸鍋。事後他親自說明缺席原因，原來是為參加國家話劇院重要活動，所以提前回到北京。

據悉，張藝興為了這場見面會，自11月25日起全程參與高強度排練，兩個月內往返中韓13次，多次帶病工作至凌晨，並因此推掉中國多項行程。沒想在見面會正式開演前，他卻突宣告無法出席，SUHO、燦烈、D.O.、KAI及世勳五名成員則不受影響，如期與粉絲見面。

對此，不少粉絲難以接受，直呼「不能參加為何不提前說」、「機票 和飯店都訂好了，誰要負責」、「兢兢業業排練了這麼久結果就這樣」。還有粉絲指出SM公司長期對張藝興不公，如回歸新歌「I'm Home」MV中其鏡頭僅22秒、妝造敷衍，且利用其流量為團隊引流卻未給予相對支持。

針對缺席見面會，張藝興親上火線PO文解釋，「我因參加國家話劇院重要活動趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」

張藝興的道歉令不少網友質疑SM公司未事先協調，另外，也有許多網友支持「國家任務優先」、「沒事的，歡迎回家」。

據了解，張藝興主演的話劇「受到召喚·敦煌」是文旅部重點劇目，被納入國家「十四五」藝術創作規畫，具有文化傳承與公益屬性。張藝興在劇中一人分飾跨越百年的兩個角色，既要完成唱跳表演，還要呈現深度情感戲，對表演功底要求極高。