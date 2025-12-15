我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

張藝興回北京 臨時缺席EXO見面會 粉絲炸鍋

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張藝興臨時缺席EXO首爾見面會，引起軒然大波。(取材自微博)
張藝興臨時缺席EXO首爾見面會，引起軒然大波。(取材自微博)

南韓男團EXO 14日在首爾舉行粉絲見面會，而成員之一的中國男星張藝興卻在開演前五小時，無預警宣布因「不可抗力因素」缺席此次見面會，讓不少網友炸鍋。事後他親自說明缺席原因，原來是為參加國家話劇院重要活動，所以提前回到北京。

據悉，張藝興為了這場見面會，自11月25日起全程參與高強度排練，兩個月內往返中韓13次，多次帶病工作至凌晨，並因此推掉中國多項行程。沒想在見面會正式開演前，他卻突宣告無法出席，SUHO、燦烈、D.O.、KAI及世勳五名成員則不受影響，如期與粉絲見面。

對此，不少粉絲難以接受，直呼「不能參加為何不提前說」、「機票和飯店都訂好了，誰要負責」、「兢兢業業排練了這麼久結果就這樣」。還有粉絲指出SM公司長期對張藝興不公，如回歸新歌「I'm Home」MV中其鏡頭僅22秒、妝造敷衍，且利用其流量為團隊引流卻未給予相對支持。

針對缺席見面會，張藝興親上火線PO文解釋，「我因參加國家話劇院重要活動趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」

張藝興的道歉令不少網友質疑SM公司未事先協調，另外，也有許多網友支持「國家任務優先」、「沒事的，歡迎回家」。

據了解，張藝興主演的話劇「受到召喚·敦煌」是文旅部重點劇目，被納入國家「十四五」藝術創作規畫，具有文化傳承與公益屬性。張藝興在劇中一人分飾跨越百年的兩個角色，既要完成唱跳表演，還要呈現深度情感戲，對表演功底要求極高。

南韓 機票

上一則

舞者跌落台下 女神卡卡大叫「停下來」演唱會一度中斷

下一則

超佛心… 泰勒絲豪發近2億獎金 舞者每人75萬 司機有10萬

延伸閱讀

「因不可抗力」臨時缺席EXO見面會… 張藝興親揭原因 粉絲炸鍋

「因不可抗力」臨時缺席EXO見面會… 張藝興親揭原因 粉絲炸鍋
張藝興「不可抗力因素」缺席EXO見面會？中國粉絲叫好

張藝興「不可抗力因素」缺席EXO見面會？中國粉絲叫好
白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片
李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽