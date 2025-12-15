打死不再演古裝劇？ 陳偉霆認「天蠍座記仇」 全是因為「這部劇」

陳偉霆在「斛珠夫人」中的造型，被調侃像「廣東蟑螂」。(取材自微博)

港星陳偉霆赴內地發展多年，繼2014年古裝劇「古劍奇譚」走紅，之後憑藉民國懸疑劇「老九門」成功打開市場，人氣竄升，前不久更以「許我耀眼」中「好命哥」吸粉無數。不過，近年來陳偉霆幾乎沒再拍古裝劇，近日他受訪時透露原因，原來跟「斛珠夫人」有關係。

香港 01報導，憑古裝劇成功竄紅的陳偉霆，在2014年至2021年拍過多部古裝劇，包括「少年四大名捕」、「蜀山戰記之劍俠傳奇」、「醉玲瓏」等，但在2021年搭檔楊冪 演出「斛珠夫人」後就再也沒有推出古裝劇，讓不少人十分好奇。

近日，陳偉霆受訪時表示，因為當初「斛珠夫人」播出後，他在劇中的古裝造型遭到不少網友吐槽，「龍鬚瀏海造型很醜」，因為自己是特別記仇的天蠍座，「到40歲也改不了」，所以他從此不再接拍古裝劇。他也承認，自己古裝扮相並不好看，從此將重心轉向現代劇。

據悉，陳偉霆飾演的方諸因兩縷緊貼頭皮的龍鬚劉海，被觀眾調侃像「龜丞相」、「廣東蟑螂」，相關話題多次登頂熱搜，他直言看到負面評價後「玻璃心當時就碎了」。

陳偉霆還強調自己特別喜歡劇中大結局的哭戲，認為這是表演高光時刻，但造型爭議讓觀眾注意力轉移，最終讓他產生「很難駕馭古裝」的心理障礙。