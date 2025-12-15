劇情弱智、演技沒亮點… 虞書欣新劇「雙軌」收視不如預期

「雙軌」空降開播，收視和口碑不如預期。(取材自微博)

大陸女星虞書欣 因捲入霸凌他人、家族侵占國有財產爭議，導致形象重創。近日，她主演的新劇「雙軌」突然空降開播，但播出半小時平台熱度僅1300左右，被質疑「仆街」。有網友吐槽，「雙軌」劇情弱智，尤其虞書欣依舊用一貫娃娃音，演技毫無進步。相關話題引起熱議。

「雙軌」改編自時玖遠的同名小說，講述姜暮（虞書欣飾演）爸爸帶回戰友的孩子靳朝（何與飾演），兩人以「兄妹」相伴。但父母離婚後，爸爸帶靳朝赴泰國 。成年後，姜暮偷偷飛往泰國找「哥哥」，卻發現曾經的翩翩少年變成滿身市井鋒芒的修車工，兩人在光明與黑暗之間，雙向奔赴。

該劇播出後，熱度和流量低迷，首播6集廣告招商慘淡，僅2個品牌投放，第6集甚至「零廣告」。粉絲後援會緊急組織「雲包場」刷熱度，3小時內熱度衝至3811。

相對中國國內熱度，海外23國同步播出，開播12小時播放量破2億，登頂泰國熱搜Top3。

而主打「偽骨科 」情節的「雙軌」，被觀眾質疑劇情邏輯漏洞多、節奏混亂，包括姜暮對於繼父的莫名敵意、10年未見的兄妹兩人直接認出對方、瘦弱男主擊敗金剛壯漢等，都讓人覺得劇情太弱智、老梗中的老梗。

在人設上，虞書欣飾演的姜暮也被吐槽過於戀愛腦，被批「跳過親情直接演情侶」。她的演技也被吐槽「層次模糊」，依舊用著一貫娃娃音、僅靠皺眉表達複雜情緒。不少網友直呼，弱智劇情讓人完全看不下去。