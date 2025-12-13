我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售

ChatGPT興起衝擊評量方式 口試重返校園防學生用AI作弊

鞏俐帶老公遊北京「甜蜜打卡」 網讚：60歲與77歲的熱戀…

娛樂新聞組 /即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鞏俐（左）同老公到北京多地拍照留念。（取材自微博）
鞏俐（左）同老公到北京多地拍照留念。（取材自微博）

現年59歲的國際影后鞏俐從影多年，憑藉精湛演技湛獲獎無數，享譽海內外。近日，她帶著老公米歇爾（Jean Michel Jarre）來到北京，兩人在多個經典景點拍照打卡，接地氣行為被粉絲調侃為「大哥大嫂出街」，兩人甜蜜互動也被讚「60歲與77歲的兩人展現出熱戀般的默契」。

香港01報導，鞏俐近年雖已淡出影壇，但仍不時獲邀出席活動，或與同老公四處旅行。近日，兩人來到北京，在永定門、天壇、天安門等景點打卡拍照，鞏俐老公並寫道，「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」

照片中可見，鞏俐緊攬老公，倚靠在對方身上，十分甜蜜，兩人更體驗雙人單車，大方放閃。據悉，鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人在2010年離婚，之後她在2019年與法國電子音樂大師米歇爾再婚，結婚6年來感情甜蜜。

據傳，當年米歇爾拿出5億台幣向鞏俐求婚，但鞏俐表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言，「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的米歇爾隨即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能，一度傳為佳話。

天安門 香港 哥大

上一則

以骨董照見人心…奇幻劇「啞舍」穿越時空講異聞奇事

下一則

「摩登大聖」男星驚傳猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

延伸閱讀

中國考慮新的晶片行業資金支持 規模最高至700億美元

中國考慮新的晶片行業資金支持 規模最高至700億美元
王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」

王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」
朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽

朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷