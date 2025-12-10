烏龍一場？金晨「親密搭腿」黃景瑜… 其實他的女友另有其人

金晨(左)「將腿放到黃景瑜腿上」其實是視覺錯位。(取材自微博)

近日，真人秀綜藝「現在就出發」第三季播出，來賓金晨被發現「將腿放到黃景瑜腿上」，有網友驚呼「兩人是戀愛了嗎？」還有人挖出兩人同吃冰淇淋、黃景瑜幫金晨繫圍裙等親密互動，引起網友熱議。不過，事後證明鏡頭錯位導致的視覺誤差，實際兩人並無肢體接觸。

「現在就出發」中有一幕是金晨蹺二郎腿的鏡頭，因拍攝角度問題，導致看起來像和黃景瑜腿部位置重疊，被誤讀為「親密搭腿」，引發全網對兩人戀情的猜測，但實際是視覺錯位與節目剪輯效果製造的烏龍事件。

不過，有CP粉認為兩人互動自然，如黃景瑜主動幫金晨繫圍裙、同吃冰淇淋、車內換座等細節，加上沈騰調侃「別演浪漫情景劇」、李承鉉形容他們「像夫妻」，進一步放大曖昧氛圍。

但金晨工作室一貫快速否認戀情，加上狗仔劉大錘在直播中直接澄清，「黃景瑜金晨肯定沒談」，並提到黃景瑜另有長期交往的素人女友。

近日，有網友在直播中爆料，黃景瑜多次被目擊與一名黑長直女生同行，並稱其帶該女生返回上海住所，由此引發「長期穩定戀情」猜測。